Las 10 mejores opciones de platillos para adelgazar según especialistas

De acuerdo con especialistas, es más amigable desarrollar hábitos saludables, que eventualmente dejen de ser un sacrificio y se vuelvan un estilo de vida; esas son las que finalmente se convierten en dietas fáciles.
Así, no te quedas solo con la meta de bajar de peso rápido, sino también de mantenerte. Demos la bienvenida a las recetas para adelgazar.
Son útiles las dietas para adelgazar que proponen preparaciones con menos calorías, más saludables, equilibradas, con ingredientes de los diferentes grupos alimenticios, y sin excesos: nada de abusos de carbohidratos ni de grasas. Y por supuesto, también hacer ejercicios para adelgazar.
AQUÍ LOS MEJORES PLATILLOS:
- Crema de calabacín: Receta dietética y saludable y además perfecta para calentar el cuerpo. Aunque lleva mantequilla y nata, puedes reducir las cantidades o eliminarlas de la preparación sin ninguna clase de problema.
- Ensalada de lentejas: Las propiedades alimenticias de las lentejas son indiscutibles. Con esta ensalada vas a estar bien alimentado. Además de ser una comida dietética, es fresca y fácil de hacer.
- Pescado sudado: Espero que estés listo para una receta deliciosa, que además puede convertirse en un plato totalmente balanceado, en compañía de algunas guarniciones ligeras.
- Ensalada de tomate: Ponerse creativo con un ingrediente sano de base, es una de las maneras más fáciles de encontrar ideas de recetas para perder peso. Justamente eso fue lo que hicimos con esta nota.
- Panqueques de banana: Las recetas con carbohidratos son percibidas como calóricas e inadecuadas para adelgazar rápido. Pero con esta versión de panqueques con sólo cuatro ingredientes, vas a adorar el desayuno sin preocuparte por más nada.
- Albóndigas de espinacas con puré de brócoli: No se trata de que al comer albóndigas vayas a bajar dos kilos, pero lo que sí es seguro es que, con esta de versión de la receta, tu peso estará mucho más contento que con la versión tradicional.
- Caldo de verduras: Sabemos que cuando estás buscando dietas efectivas para bajar de peso rápidamente, es común encontrarse con alimentos que no tienen tanto sabor. Pero eso se acabará ahora mismo con esta receta, que te dará la base para hacer muchas combinaciones, y que es la prueba de que sabor no es sinónimo de calorías.
- Gazpacho andaluz: Este plato es súper nutritivo, delicioso, refrescante. Esta receta es la indicada si lo tuyo son las dietas saludables. Probablemente, te preocupa que el pan forma parte de los ingredientes, pero ¿ya lo probaste con rebanadas de pan integral?
- Crema de brócoli: Al hacer esta receta, hay que prestar especial atención a dos ingredientes, que son el queso crema y la mantequilla. Por ello, podrías reemplazarlos por sus equivalentes light, y listo. Bienvenido al mundo de las sopas para adelgazar, en lugar de los jugos para adelgazar.
- Ensalada de camarones: Por supuesto que llevar algún plato a su versión ensalada, con un aderezo e ingredientes ligeros, lo vuelve una opción más adecuada para bajar de peso. Con esta versión de preparar camarones, te ayuda para que los mantengas en tu dieta para bajar de peso, sin sentirte culpable.