Las 10 mejores opciones de platillos para adelgazar según especialistas

De acuerdo con especialistas, es más amigable desarrollar hábitos saludables, que eventualmente dejen de ser un sacrificio y se vuelvan un estilo de vida; esas son las que finalmente se convierten en dietas fáciles.

Así, no te quedas solo con la meta de bajar de peso rápido, sino también de mantenerte. Demos la bienvenida a las recetas para adelgazar.

Son útiles las dietas para adelgazar que proponen preparaciones con menos calorías, más saludables, equilibradas, con ingredientes de los diferentes grupos alimenticios, y sin excesos: nada de abusos de carbohidratos ni de grasas. Y por supuesto, también hacer ejercicios para adelgazar.

AQUÍ LOS MEJORES PLATILLOS: