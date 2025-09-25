VIDEO | Kevin Hernández, un talento sonorense que se viraliza en TikTok

Internet vino a cambiar el mundo en que nos comunicamos, y se pasó de permanecer detrás de la pantalla, para ahora estar al frente de ella.

Y es que la aparición de plataformas como Facebook, Twitter (hoy X), YouTube, TikTok, entre otras, han dado voz a millones de personas que solo necesitan un celular, una cuenta en alguna de estas plataformas para darse a conocer al mundo.

JOVEN SONORENSE CON GRAN TALENTO

En ese peculiar universo digital, que ha catapultado carreras con tan solo un video o haciendo que otros encuentren una forma de trabajo a través de ellas, salta un joven talento sonorense, Kevin Hernández.

Aunque ya contaba con su cuenta de TikTok, tras aparecer en la cuenta Hipebrosmx (hipebrosmx·9-15) que tienen casi 300 mil seguidores, se basa en colocar un micrófono abierto en la calle, con una indicación: 60 segundos para demostrar el talento.

Y con un video de ese estilo, acompañado del mensaje: “Open mic dentro de la universidad de Sonora ¿a dónde deberíamos llevar nuestro micrófono?”, y la sorpresa se dio, ya que a la fecha cuenta con 3.3 millones de visualizaciones.

KEVIN ROMPE EL HIELO

Los jóvenes pasaban por enfrente del equipo, pero nadie se atrevía; algunos con guitarra se acercaron, pero al final desistieron.

De pronto, un joven vestido de pantalón oscuro y playera café se paró frente al micro, leyó la indicación y dijo: “Pero no traigo guitarra”. Entonces, un compañero suyo le pidió prestado su instrumento a otro estudiante, y se hizo la magia.

Frente al micrófono, se apostó y dijo se llamaba Kevin Hernández, estudiante de la Unison y que interpretaría una composición suya, titulada ¡Ay, amor!

Con una voz entonada y tocando él mismo la lira, Kevin empezó a cantar una melodía que se viralizó rápidamenta, al grado de que la cuenta del estudiante kevin.hernandezysc (Kevin Hernández) ha alcanzado casi 25 mil seguidores.

En su cuenta, Kevin muestra qué es lo que hace y comparte otros videos musicales que han encontrado gran apoyo entre los internautas, quienes en los comentarios destacan su enorme talento y potencial para convertirse en estrella.