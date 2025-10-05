VIDEO | Filtran imágenes de la espantosa caída de alpinista. Estos fueron sus últimos minutos con vida

El accidente fue captado por otro atleta, quien vio caer al amante de las escaladas, quien dejó un último post en Instagram, con un extraño mensaje

El miércoles 1 de octubre fue un día negro para una familia norteamericana, quien sufrió en vivo la muerte de uno de sus integrantes: el escalador Balin Miller, de 23 años de edad, originario de Alaska; su última publicación dejó a su familia conmocionada.

De acuerdo con la información, el accidente en el que perdió la vida el joven atleta ocurrió en la montaña más alta del Parque Nacional de Yosemite, en California, mientras realizaba un descenso y fue consignado en una cuenta de TikTok, que realizó una transmisión en vivo.

EL ÚLTIMO DESCENSO DE BALIN MILLER

Como se indicó, Eric Kurfin realizaba una live a través de su cuenta de TikTok; acababa de participar en una campaña de limpieza del parque. Concluida su labor, empezó a transmitir en vivo desde un mirador.

Entonces, Eric captó los últimos instantes con vida de Miller, quien empezó bien, aplicando la técnica conocida como "lead rope soloing"; sin embargo, en un momento dado, cuando alcanzaba la cima, bajó para desatascar la bolsa donde llevaba el equipo.

Sin embargo, la cuerda de seguridad se desancló, provocando que el joven alpinista cayera desde una altura de 900 metros, dejando en shock a los presentes.

Cuando caía pasó por un lado de otro alpinista, quien estaba sujeto a la cuerda de seguridad y pegado a la roca.

Debido a su transmisión, se supo que Miller hacía un ascenso en solitario con cuerda, por el lado sureste de la montaña conocida como "El Capitán".

Rápidamente se solicitó la ayuda al 911; sin embargo, nada se pudo hacer, pues el joven había fallecido.

Aunque Erick eliminó su video de su cuenta, otros internautas ya lo habían descargado y compartido, pero lo entregó a las autoridades para la investigación.

De acuerdo con su padre, Balin no era un novato, pues desde pequeño amaba el alpinismo y se había entrenado para ello.

SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Por otra parte, en su cuenta de Instagram, en la que contaba con más de cuatro mil 500 seguidores, compartía sus escaladas, pero el último post, realizado tres semanas atrás, significa un recuerdo amargo para quienes lo conocieron o quizá una premonición, pues había compartido su deseo de desaparecer.

Este lo publicó con un carrusel compuesto por 10 fotografías de sus viajes para escalar, el cual acompañó con la siguiente frase: "Un lento final para el verano, con ganas de desaparecer en las Rockies".