Eugenio Derbez responde a las declaraciones de Dalílah Polanco y niega polémica por infidelidad

La polémica entre Eugenio Derbez y Dalílah Polanco volvió a encenderse luego de que la actriz compartiera, dentro de La Casa de los Famosos México, un doloroso episodio de su vida amorosa que muchos relacionaron con el comediante.

Ante la ola de especulaciones en redes sociales, Derbez salió a desmentir cualquier señal de conflicto o engaño, asegurando que todo se trata de una estrategia mediática.

DALÍLAH POLANCO HABLA SOBRE SU VIDA AMOROSA

Durante una dinámica del reality La Casa de los Famosos México, llamada "Triángulo de las verdades", Polanco compartió un episodio en el que habló de una relación "hermosa" que terminó abruptamente al descubrir una supuesta traición. Sin mencionar nombres, relató que comenzó a sospechar de su pareja tras notar comportamientos extraños y recibir advertencias de una amiga que habría visto al hombre acompañado de otra mujer.

"Tenía una relación hermosa, todo perfecto, vivíamos juntos en una casa bonita", recordó la actriz, quien relató que su intuición se encendió cuando su pareja llenó la casa de flores, un gesto que interpretó como intento de ocultar una falta. El momento culminante llegó cuando, tras ver fotografías publicadas en una revista, comprendió que había sido engañada: "Se me rompió el corazón", dijo con visible emoción.

Aunque Dalílah no mencionó directamente a Derbez, las redes sociales pronto retomaron el tema, especulando sobre si el actor era el protagonista de la historia.

EUGENIO DERBEZ RESPONDE A LAS DECLARACIONES

En redes sociales circuló un supuesto mensaje atribuido al comediante, en el que habría escrito: "Primero, buenos días. Segundo, Dalílah", lo que intensificó la polémica.

Ante la creciente atención mediática, Eugenio Derbez enfrentó a la prensa para aclarar los rumores. Cuestionado por reporteros, negó haber hecho publicaciones recientes o haber tenido algún desencuentro con Polanco.

"¿Puse un post yo? Yo no lo puse", afirmó tajante el actor y productor.

Derbez insistió en que la controversia carece de fundamento y que se trata de una estrategia para atraer atención mediática:

"No hay nota, no hay nada que decir... Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale (Rosaldo) y yo. Están sacando una nota de hace 20 años, de cuando terminé con una novia para andar con mi esposa. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento".

Mientras tanto, en redes sociales, algunos seguidores de Derbez y de Polanco han pedido dejar atrás los rumores y recordar que ambos artistas siguieron caminos distintos hace más de dos décadas.

Con esta declaración, Derbez busca poner fin a una controversia que, según dijo, "no tiene sustento" y pertenece a un pasado ya superado.