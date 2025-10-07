¿Taylor Swift dejará la música al casarse con Travis Kelce?

Tras el anuncio de su compromiso con el jugador de futbol americano Travis Kelce, Taylor Swift enfrentó una ola de rumores en redes sociales que sugerían su posible retiro de la música.

La especulación se desató entre algunos fans, quienes incluso afirmaron que The Life of a Showgirl, su más reciente álbum, sería el último de su carrera.

¿TAYLOR SWIFT DEJARÁ DE CANTAR AL CASARSE CON TRAVIS KELCE?

Durante una entrevista con el presentador Scott Mills para BBC Radio 2, el periodista le preguntó si su nuevo disco representaba su "última actuación" antes de entrar en su "era de casada". La reacción de Swift fue inmediata: "¿Qué? No... Eso es sorprendentemente ofensivo. Eso no es por lo que la gente se casa, no para dejar su trabajo", respondió visiblemente incómoda.

Mills intentó matizar sus palabras al señalar que los fans a menudo "entran en pánico", a lo que la cantante replicó con humor: "Oh, lo sé, a veces les encanta entrar en pánico. Pero yo amo a la persona con la que estoy porque él ama lo que hago, y ama lo mucho que me realiza crear arte y hacer música. Eso es lo más genial de Travis: él es tan apasionado con lo que hace, que mi pasión por lo que hago... nos conecta."

Lejos de los preparativos de boda, Swift aseguró que su atención sigue puesta en su música y su proceso creativo: "Es bonito cuando esas cosas no son incongruentes". La artista también comparó su estado emocional actual con el que vivió al crear The Tortured Poets Department en 2024: "Estaba miserable. Y cuando lo lancé ya era feliz. Amo ese arte sobre la miseria. Sin embargo, ya no estoy miserable, así que se siente raro hablar de ese disco."

Con estas declaraciones, la estrella pop reafirmó que su carrera musical está lejos de terminar. Taylor Swift atraviesa un momento de plenitud tanto personal como profesional, dejando claro que el matrimonio no representa un punto final, sino una nueva etapa en equilibrio con su pasión por la música.