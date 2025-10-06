¿Aldo de Nigris compartirá su premio con Abelito? Esto dijeron los ex habitantes 

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin con una gala llena de emociones y momentos inesperados. Aldo de Nigris se coronó como el gran ganador del reality y obtuvo el premio de 4 millones de pesos. Sin embargo, lo que más conmovió a los espectadores fue el gesto del exfutbolista, quien expresó su deseo de compartir parte del dinero con su gran amigo dentro del programa.

Abelito se consagró como el tercer lugar de la competencia a pesar de ser uno de los participantes más queridos por el público.

Durante la entrevista posterior al triunfo, Aldo comentó que consideraba a Abelito como un hermano y que planeaba darle una parte del premio como muestra de agradecimiento por la amistad que formaron durante el encierro.

¿ALDO DE NIGRIS COMPARTIRÁ SU PREMIO CON ABELITO?

Tras terminar la gala llena de emociones, los finalistas iniciaron este lunes con gira de prensas, su primera parada fue el Programa Hoy, donde Galilea Montijo, conductora estelar de La Casa de los Famosos México, aprovecho la oportunidad para preguntarle a Aldo sobre la propuesta que hizo antes de apagar las luces de la casa.

Galilea Montijo les preguntó a los exhabitantes qué sí cómo se iban a repartir el premio de los 4 millones luego de la propuesta del regiomontano.

"Sí, lo hablé con mi compa, pero no quiere el Abelito, ahí para que le digan", mencionó De Nigris en el programa Hoy, donde los finalistas iniciaron su gira de medios.

Ante esas palabras, Abelito reaccionó conmovido y rechazó tajantemente la oferta de su compañero, asegurando que su verdadero premio fue haber conocido a Aldo. "Ya vieron por qué el viejo es el número uno, es un amor de persona. Yo estoy agradecido con la vida y con la casa por haberme dado este hermano. Siempre se busca en la vida una persona así, yo con eso me doy por pagado y hasta le sale sobrando el cambio", expresó el influencer durante la transmisión.

La amistad entre ambos fue una de las más destacadas de la temporada, mostrando que dentro del reality también pueden surgir lazos genuinos. Aldo, por su parte, reiteró su deseo de mantener esa relación fuera del programa. "Con el Abelito le decía que a lo mejor se vienen muchas cosas, pero que lo bonito no se rompa. Lo importante es seguir juntos en proyectos y conservar la amistad", dijo.

¿QUÉ HARÁ ALDO DE NIGRIS CON SU PREMIO?

Sobre el destino del premio, Aldo de Nigris reveló que su principal objetivo es cumplir una promesa que hizo durante la competencia: comprarle una casa a su mamá. Además, planea viajar más y disfrutar parte de las ganancias junto a su perro Rambo.

"Voy a tratar de comprarle una casa a mi mamá, ir de viaje más y a ver ahí a dónde me voy con el Rambo, que es mi perro", compartió el exjugador con una sonrisa.