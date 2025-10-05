Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México 3

La última noche de La Casa de los Famosos 3 , reality que comenzó a finales del mes de julio, estuvo llena de emociones, nostalgia y celebraciones. Después de semanas de convivencia, alianzas, diferencias y risas compartidas, cinco habitantes llegaron a la gran final, cada uno con una historia única que los llevó hasta ese momento crucial.

Durante la gala final, los finalistas revivieron los momentos más significativos de su estancia dentro de la casa. Desde las primeras conexiones hasta los momentos más difíciles de convivencia, fue una velada cargada de sentimientos. Los exhabitantes regresaron al foro para recibir a los finalistas, creando un ambiente de reencuentro y cierre emocional.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue cuando Mario Bezares, ganador de la segunda temporada, y Wendy Guevara, ganadora de la primera, entraron simbólicamente a la casa para recoger la tarjeta con el premio. Entre bromas y abrazos, ambos anunciaron que entregarían el premio fuera de la casa, al o la ganadora, cerrando así un ciclo con un gesto lleno de significado.

ASÍ SE ANUNCIÓ A LOS ÚLTIMOS FINALISTAS

La tensión fue aumentando conforme Galilea Montijo, conductora del programa, comenzó a anunciar el orden de salida de los finalistas. La quinta finalista fue Mar Contreras, quien se despidió entre aplausos. En cuarto lugar quedó Shiky, y para sorpresa del público y los internautas, el tercer lugar fue para Abelito, uno de los favoritos en redes sociales.

¡#Abelito se consagra como el tercer finalista y así lo recibieron sus papás y su novia! ??



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 6, 2025

La emoción alcanzó su punto máximo cuando quedaron únicamente dos finalistas: Dalilah Polanco y Aldo de Nigris. Junto a Galilea, ambos hicieron un recorrido por sus mejores momentos desde el primer día.

Era significativo pues un representante del equipo Noche y una del equipo Día llegaban al último tramo de la competencia, demostrando que, a pesar de las diferencias, ambos bandos habían logrado conectar con la audiencia.

Finalmente, luego de una larga pausa y con la tensión al máximo, Galilea anunció que con más de 19 millones de votos para el ganador y dio el resultado. "La persona ganadora eres tu Aldo", dijo la conductora para declarar al regiomontano como el gran ganador de La Casa de los Famosos 3.

Tras la emotiva salida de Dalilah, Aldo se quedó solo en la casa unos minutos más. Con una mezcla de alegría y nostalgia, caminó por los pasillos que lo vieron crecer como persona durante semanas, y

fue él quien finalmente apagó las luces de la casa y se llevó el premio de 4 millones de pesos, marcando el fin de una temporada más del reality.

Agarrados de la mano, @DeNigris9 y @DalilahPolanco reflexionan durante sus últimos momentos



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 6, 2025

¿QUIÉN ES ALDO DE NIGRIS?

Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos 3 , es una de las nuevas figuras emergentes en el entretenimiento digital en México. Nacido el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León, proviene de una familia con una fuerte presencia en los medios y el deporte. Es hijo de Leticia de Nigris Guajardo, hermana de Poncho de Nigris y tía de los exfutbolistas Aldo y Antonio de Nigris.

Con más de 2.3 millones de seguidores en Instagram y 2.8 millones en TikTok, Aldo ha construido una sólida comunidad digital que lo apoyó durante toda la competencia. Actualmente, está por concluir su carrera en Ingeniería Industrial, combinando su formación académica con su creciente carrera en el mundo del entretenimiento.

Su paso por La Casa de los Famosos no solo lo consolidó como una figura querida por el público, sino que también le abrió nuevas puertas en la televisión y redes sociales. Su carisma, autenticidad y capacidad para conectar con las personas fueron claves para convertirse en el ganador de esta emocionante tercera temporada.