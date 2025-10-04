  • 24° C
Farándula

¿Quién ganará La Casa de los Famosos México 2025? Encuesta revela al favorito

Tras más de dos meses el reality llega a su final este domingo 5 de octubre; el público decide quién se lleva los 4 millones de pesos

Oct. 04, 2025
Tras la salida de Alexis, quedaron solo cinco habitantes en la casa.
La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 está a solo unas horas, y miles de fans ya tienen a su favorito. Una encuesta viral en redes sociales, con más de 150 mil votos, perfila al posible ganador del reality show más visto del año.

Tras semanas de competencia intensa, los cinco finalistas (Aldo Tamez, Dalilah Polanco, Abelito, Mar Contreras y Shiky) se preparan para su última noche en la casa, mientras las redes arden con especulaciones.

El creador del canal de espectáculos Vaya Vaya, Gerardo Escareño, lanzó una encuesta que ha captado la atención de miles de internautas. Según los resultados, Aldo Tamez de Nigris (26 años) lidera con el 45% de las preferencias, colocándose como el favorito para ganar los 4 millones de pesos.

imagen-cuerpo

RESULTADOS DE ENCUESTA VIRAL

  • Aldo Tamez de Nigris (26 años): 45%
  • Dalilah Polanco (53 años): 40%
  • Abelito (25 años): 7%
  • Mar Contreras (44 años): 5%
  • Shiky (53 años): 3%

Aunque estos resultados reflejan la popularidad actual en redes, es importante recordar que la única votación válida es la que se realiza en el portal oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

imagen-cuerpo
César Leyva
