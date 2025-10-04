¿Fraude en La Casa de los Famosos México? Usuarios denuncian fallas en la página de votaciones

A pocas horas de que se lleve a cabo la gran final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, usuarios en redes sociales reportaron supuestas irregularidades en el sistema de votación en línea, lo que ha encendido nuevamente las dudas sobre la transparencia del reality show.

El programa concluirá este domingo 5 de octubre, tras más de dos meses de transmisión, en una gala donde se revelará quién será el ganador o la ganadora de los 4 millones de pesos en disputa.

¿FRAUDE EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Desde el inicio de la temporada, los cuestionamientos sobre posibles fraudes han acompañado al reality. La primera polémica surgió con la eliminación de Adrián Di Monte, luego de que la producción cometiera un error al anunciar su salida. Más tarde, otras eliminaciones también fueron señaladas por el público, pues consideraban que ciertos habitantes recibían menos apoyo en televisión a pesar de su popularidad en redes sociales.

La controversia más fuerte se desató tras la reciente salida de Aarón Mercury, quien fue eliminado en el carrusel frente a Shiky. Para muchos, resultó inexplicable que el creador de contenido quedara fuera, considerando que acumulaba un respaldo mucho mayor en redes sociales. Muchos consideraban que se debía a un favoritismo de la producción hacia Shiky. Tras ese episodio, varios seguidores expresaron su inconformidad y decidieron dejar de seguir las cuentas oficiales del programa, para trasladar su apoyo directamente al influencer.

Ahora, en los últimos días de votación, diversos usuarios han denunciado que al intentar votar en la página oficial de la Casa de los Famosos México por integrantes del cuarto “Noche”, el sitio web los redirige automáticamente el voto hacia Shiky, lo que consideran un intento de manipulación.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido un comunicado oficial para aclarar si se trata de un error técnico derivado de la alta demanda en la plataforma o si, como aseguran los internautas, existe un posible fraude.

PASOS PARA VOTAR EN LA FINAL

Ingresa al sitio oficial : entrar a www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escanear el código QR que aparece en la transmisión en vivo del programa

: entrar a www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escanear el código QR que aparece en la transmisión en vivo del programa Iniciar sesión : si se tiene una cuenta en ViX Premium se podrán emitir hasta 10 votos diarios. Con una cuenta gratuita, únicamente se tendrá derecho a un voto por día.

: si se tiene una se podrán emitir hasta 10 votos diarios. Con una cuenta gratuita, únicamente se tendrá derecho a un voto por día. Elegir al finalista: seleccionar entre Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Shiky o Aldo de Nigris

seleccionar entre Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Shiky o Aldo de Nigris Confirmar el voto: hacer clic en el botón “Votar” y la participación se registrará de inmediato.

De esta forma, el público tendrá la última palabra para decidir quién se lleva el premio millonario y el título de ganador de La Casa de los Famosos México 2025.