La Casa de los Famosos México: la Gran Final llegará también a los cines de todo el país

Se acerca el gran final de La Casa de los Famosos México. Este domingo 5 de octubre se conocerá al nuevo ganador o ganadora de La Casa de los Famosos México. El reality show se ha convertido en uno de los más vistos y comentados en los últimos años.

A pocos días de su desenlace, la expectativa crece entre los seguidores que esperan con ansias conocer al nuevo ganador o ganadora de esta edición.

El reality show más comentado del momento no solo se podrá ver en televisión, también dará el salto a la pantalla grande, donde miles de seguidores vivirán la experiencia en salas de cine.

LA GRAN FINAL LLEGARÁ TAMBIÉN A LOS CINES DE TODO EL PAÍS

Cinépolis y Cinemex confirmaron que transmitirán la Gran Final del reality show conducido por Galilea Montijo en funciones especiales.

De esta forma, los espectadores podrán vivir la experiencia en colectivo, disfrutando del episodio decisivo con la calidad de imagen y sonido que solo las salas cinematográficas pueden ofrecer.

Las cadenas de cine informaron que ya se encuentran disponibles las preventas para el domingo 5 de octubre, fecha en que se llevará a cabo la esperada final. La transmisión durará aproximadamente tres horas y se proyectará en salas seleccionadas de diversas ciudades del país.

El programa, distribuido por ViX y producido por Televisa, ofrecerá a los fans la posibilidad de apoyar a sus participantes favoritos en un ambiente distinto al del hogar, generando un evento social alrededor de la conclusión de esta edición.

¿QUIÉNES SON LOS FINALISTAS DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Tras semanas de tensión, estrategia y convivencia, seis participantes continúan en la competencia y se disputarán el premio mayor:

Mar Contreras

Abelito

Dalílah Polanco

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Shiky

¿DÓNDE VER LA FINAL?

Además de las funciones en Cinépolis y Cinemex, el último capítulo podrá seguirse en televisión a través de MiCanal 5, Las Estrellas y también en ViX Premium.

Con esta iniciativa, la Gran Final de La Casa de los Famosos México no solo promete ser un acontecimiento televisivo, sino también una experiencia compartida que busca reunir a los seguidores en salas de cine para despedir una temporada que ya hizo historia en la pantalla mexicana.