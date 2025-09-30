Octubre de K-dramas: Estos son los estrenos de series coreanas para este mes

El fenómeno de los K-dramas continúa expandiéndose y consolidándose como uno de los pilares más sólidos del entretenimiento global y octubre no será la excepción: la agenda de estrenos viene cargada de historias que prometen emociones intensas, desde la fantasía y el romance hasta los dramas históricos y familiares.

Lejos de ser una moda pasajera, las series coreanas se han convertido en referentes de calidad narrativa, impecable producción y un nivel actoral que sigue conquistando públicos de todas las edades y culturas.

ESTRENOS DE SERIES COREANAS EN OCTUBRE 2025

GENIE, MAKE A WISH

3 de octubre | Netflix | 12 episodios

Un giro moderno al clásico de la lámpara mágica. Una joven con tendencias psicopáticas descubre a un espíritu atrapado durante mil años que, en realidad, es Satanás. Romance, caos y magia se entrelazan en esta propuesta original.

¿TE CASARÍAS CONMIGO?

10 de octubre | SBS y Disney+ | Viernes y sábado

Una comedia romántica con Choi WooShik y Jung SoMin que mezcla enredos de herencias, matrimonios falsos y sentimientos cada vez más reales.

TYPHOON FAMILY

11 de octubre | tvN/Netflix | 16 episodios

Un drama ambientado en la crisis económica de 1997, donde un joven heredero debe madurar al asumir el liderazgo de la empresa familiar tras la muerte de su padre.

MARIE AND HER THREE DADDIES

13 de octubre | KBS1 | Serie diaria (120 episodios)

Un drama humano y sanador que explora los lazos familiares y la búsqueda de identidad.

THE DREAM LIFE OF MR. KIM

25 de octubre | jTBC/Netflix | 12 episodios

Una historia conmovedora sobre resiliencia y la reconstrucción personal tras perderlo todo.

RÍO DE LA LUNA

31 de octubre | MBC/Viki | 14 episodios

Un drama histórico de la era Joseon con tintes fantásticos, donde el destino y el amor desafían la lógica de la vida y la muerte.

El alcance global del Hallyu (ola coreana) ha colocado a Corea del Sur en la cima de la industria cultural. Sus producciones televisivas no solo entretienen, sino que también generan conversaciones sobre identidad, sociedad, familia y amor.

Octubre llega con estrenos que confirman por qué los K-dramas no son solo series, sino auténticas experiencias emocionales que cruzan fronteras y lenguajes.