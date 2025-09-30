  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Octubre de K-dramas: Estos son los estrenos de series coreanas para este mes

La fiebre por el entretenimiento coreano y se vienen más historias llenas de emoción, romance y acción que mantendrán al público al filo del asiento

Sep. 30, 2025
Octubre de K-dramas: Estos son los estrenos de series coreanas para este mes

El fenómeno de los K-dramas continúa expandiéndose y consolidándose como uno de los pilares más sólidos del entretenimiento global y octubre no será la excepción: la agenda de estrenos viene cargada de historias que prometen emociones intensas, desde la fantasía y el romance hasta los dramas históricos y familiares.

Lejos de ser una moda pasajera, las series coreanas se han convertido en referentes de calidad narrativa, impecable producción y un nivel actoral que sigue conquistando públicos de todas las edades y culturas.

ESTRENOS DE SERIES COREANAS EN OCTUBRE 2025

GENIE, MAKE A WISH

3 de octubre | Netflix | 12 episodios

Un giro moderno al clásico de la lámpara mágica. Una joven con tendencias psicopáticas descubre a un espíritu atrapado durante mil años que, en realidad, es Satanás. Romance, caos y magia se entrelazan en esta propuesta original.

¿TE CASARÍAS CONMIGO?

10 de octubre | SBS y Disney+ | Viernes y sábado

Una comedia romántica con Choi WooShik y Jung SoMin que mezcla enredos de herencias, matrimonios falsos y sentimientos cada vez más reales.

TYPHOON FAMILY

11 de octubre | tvN/Netflix | 16 episodios

Un drama ambientado en la crisis económica de 1997, donde un joven heredero debe madurar al asumir el liderazgo de la empresa familiar tras la muerte de su padre.

MARIE AND HER THREE DADDIES

imagen-cuerpo

13 de octubre | KBS1 | Serie diaria (120 episodios)

Un drama humano y sanador que explora los lazos familiares y la búsqueda de identidad.

THE DREAM LIFE OF MR. KIM

25 de octubre | jTBC/Netflix | 12 episodios

Una historia conmovedora sobre resiliencia y la reconstrucción personal tras perderlo todo.

RÍO DE LA LUNA

31 de octubre | MBC/Viki | 14 episodios

Un drama histórico de la era Joseon con tintes fantásticos, donde el destino y el amor desafían la lógica de la vida y la muerte.

El alcance global del Hallyu (ola coreana) ha colocado a Corea del Sur en la cima de la industria cultural. Sus producciones televisivas no solo entretienen, sino que también generan conversaciones sobre identidad, sociedad, familia y amor.

Octubre llega con estrenos que confirman por qué los K-dramas no son solo series, sino auténticas experiencias emocionales que cruzan fronteras y lenguajes.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Carín León en The Sphere de Las Vegas?
Farándula

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Carín León en The Sphere de Las Vegas?

Septiembre 30, 2025

El cantante sonorense agotó tres fechas en la Sphere de Las Vegas y quedan boletos para el primer fin de semana de su residencia en septiembre de 2026

¿Quién era Miguel Ángel de la Mora Larios, el estilista de Micky Hair Salon, asesinado en Polanco?
Farándula

¿Quién era Miguel Ángel de la Mora Larios, el estilista de Micky Hair Salon, asesinado en Polanco?

Septiembre 30, 2025

La noticia de su muerte ha causado conmoción en la industria de la belleza y entre sus seguidores, considerado como un referente entre celebridades

Peso Pluma: El primer artista mexicano en recibir el Billboard Vanguardia
Farándula

Peso Pluma: El primer artista mexicano en recibir el Billboard Vanguardia

Septiembre 29, 2025

El cantante de corridos tumbados será honrado con el primer premio durante estos premios de música latina 2025