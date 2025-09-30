¿Quién era Miguel Ángel de la Mora Larios, el estilista de Micky Hair Salon, asesinado en Polanco?

La noche del lunes 29 de septiembre quedó marcada por un violento ataque en la zona de Polanco, CDMX. Miguel Ángel de la Mora Larios, de 28 años, reconocido estilista y propietario de Micky Hair Salón Masaryk, fue asesinado a las afueras de su establecimiento en la exclusiva avenida Presidente Masaryk.

¿QUIÉN ERA MIGUEL ÁNGEL DE LA MORA LARIOS?

Originario de Jalisco, De la Mora había construido una sólida trayectoria en la industria de la belleza. Bajo el nombre de Micky Hair, se consolidó como un referente entre celebridades, empresarias, influencers y reinas de belleza.

Su propuesta combinaba exclusividad, estilo y un trato personalizado que convirtió su salón en un espacio aspiracional dentro de la capital mexicana. En redes sociales también gozaba de gran popularidad.

Su cuenta personal de Instagram, @micky_hair, superaba los 168 mil seguidores, mientras que la de su salón en Polanco acumulaba más de 24 mil.

Entre su clientela destacaban personalidades como Ángela Aguilar, Kenia Os, Natalia Dupeyrón, María Fernanda Beltrán Figueroa (Miss Universe México 2024), Priscila Escoto y Regina Peredo Gutiérrez.

De la Mora no solo mostraba su talento como estilista, sino también un estilo de vida marcado por viajes internacionales a destinos como Japón, París y Nueva York, además de su afición por la moda de lujo con marcas como Cartier, Louis Vuitton y Hermès.

En varias ocasiones compartió su generosidad con su equipo, llegando incluso a regalar automóviles a colaboradores cercanos. Sobre su pasión por el estilismo, él mismo relató que nació tras asistir a talleres a los que lo invitó una amiga.

Ese primer acercamiento lo llevó a descubrir una vocación que transformó en un proyecto exitoso. En sus propias palabras, uno de sus mayores logros era "empoderar a las mujeres, darles seguridad y hacerlas sentir como estrellas".

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora ha causado conmoción en la industria de la belleza y entre sus seguidores. Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que el ataque fue directo y que continúan las investigaciones para dar con los responsables.

¿QUÉ SE SABE RESPECTO AL ATENTADO EN MICKY HAIR SALON?

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al menos dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta interceptaron a Miguel de la Mora frente a su salón y realizaron un ataque directo con arma de fuego.

Tras disparar, los agresores huyeron rápidamente del lugar. Imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación muestran que la vestimenta de la víctima coincidía con la que De la Mora había portado horas antes en sus historias de Instagram.

Además, la edad confirmada por la SSC concuerda con la del estilista. Tras el atentado, la zona fue acordonada y llegaron cuerpos de emergencia, aunque ya no fue posible salvarle la vida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que se revisan las cámaras de videovigilancia de la zona y que se desplegaron peritos para recabar pruebas.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló públicamente que "no se trató de un asalto, sino de un ataque directo", lo que refuerza la línea de investigación en torno a un atentado planeado. Hasta ahora, no se han reportado personas detenidas.