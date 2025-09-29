Tom Holland rompe el silencio sobre su fractura cerebral en el set de Spider-Man

Tom Holland atraviesa un proceso de recuperación tras sufrir una conmoción cerebral leve durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day el pasado 19 de septiembre en Leavesden Studios, Watford.

EL ACCIDENTE EN PLENO RODAJE

De acuerdo con información de Daily Mail, el actor de 29 años fue trasladado al hospital después de una caída mientras rodaba una de las escenas de acción. Apenas unas semanas antes, el 10 de agosto, había compartido con sus seguidores en Instagram su primer día en el set enfundado en el traje rojo y azul de Spider-Man, despertando gran expectación entre sus fans.

Pese al golpe, Holland no canceló sus compromisos personales y al día siguiente asistió a un evento benéfico de The Brothers Trust, la fundación que dirige junto a sus hermanos Sam, Harry y Paddy. La cita se llevó a cabo en la casa de subastas Christie´s en Londres y contó con la presencia de Zendaya, su prometida, en una de sus escasas apariciones públicas como pareja.

UN MENSAJE DE TRANQUILIDAD PARA SUS SEGUIDORES

Aunque el evento fue un éxito, el intérprete de Peter Parker se vio obligado a retirarse antes de lo previsto debido a los efectos de la lesión. Sin embargo, el sábado 27 de septiembre compartió un mensaje positivo en Instagram:

"Lo siento por haberme marchado temprano, pero me siento mejor y estoy en recuperación", escribió Holland, agradeciendo además a su padre, Dominic Holland, quien tomó el relevo durante su ausencia.

El actor destacó el trabajo del equipo y la importancia de apoyar a Java Joy, organización beneficiada en la recaudación, la cual busca generar empleo significativo para adultos con discapacidad.

COMPROMETIDO CON LAS CAUSAS SOCIALES

Desde su creación en 2017, The Brothers Trust se ha convertido en una plataforma clave para que Holland y su familia apoyen proyectos solidarios alrededor del mundo. El propio actor reconoció la labor de su madre y el equipo detrás de esta iniciativa, señalando que "recaudar dinero para causas fantásticas y divertirse haciéndolo es lo mejor".

ENTRE LA ESTABILIDAD PERSONAL Y SU CARRERA EN ASCENSO

Más allá de Hollywood, Tom Holland ha sido honesto sobre su vida personal. Recientemente celebró tres años y medio de sobriedad, un proceso que describe como la construcción de "una nueva identidad".

En lo profesional, el actor se prepara para un calendario lleno de proyectos. Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026, con Zendaya retomando el papel de MJ y un elenco que incluye a Jacob Batalon, Jon Favreau, Sadie Sink, Mark Ruffalo, Michael Mando y Jon Bernthal. Apenas dos semanas antes, también estrenará The Odyssey, cinta en la que comparte créditos nuevamente con Zendaya.