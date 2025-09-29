Aarón Mercury se convierte en el último eliminado de LCDLF: Usuarios denuncian fraude por parte de la producción

La Casa de los Famosos México 2025 se encuentra en su semana final y el día de ayer se vivió la última eliminación del reality, que se convirtió en una polémica tanto en redes sociales como dentro de la casa.

En la gala del 28 de septiembre, Aarón Mercury se convirtió en el último eliminado, lo cual causó un estallido de inconformidad, donde familiares, seguidores y hasta algunos exparticipantes acusaron a la producción de "fraude".

MADRE DE AARÓN ROMPE EN LLANTO Y ACUSA DE FRAUDE

La eliminación del creador de contenido tomó por sorpresa al público y a la familia del influencer, quien era considerado uno de los favoritos para llegar a la final.

La señora González Rivas, madre de Aarón, rompió en llanto en plena transmisión al gritar "¡Fue fraude!", asegurando que ni él ni su equipo esperaban este resultado.

La reacción encendió de inmediato al público presente, que coreó la misma acusación mientras en redes sociales se multiplicaban los reclamos.

USUARI OS DENUNCIAN FRAUDE

Usuarios en plataformas como X e Instagram cuestionaron la transparencia del proceso de votación, alegando que Mercury, con más de 5 millones de seguidores, difícilmente pudo haber quedado atrás de participantes como Shiky, Alexis o Dalilah. Además, usuarios en redes sociales señalan que Televisa está protegiendo a Dalilah Polanco debido a diversos beneficios que ha recibido dentro de la casa.

A las quejas se sumaron denuncias de fallas en el sistema de votación de ViX durante la semana previa y reclamos sobre un presunto trato desigual hacia el influencer.

Entre las inconformidades destacan que Mercury fue excluido de varios promocionales, rara vez aparecía en el canal 24/7 y no recibió el segmento "vida en fotos" que se suele dedicar a cada habitante eliminado. Además, internautas aseguraron que en repetidas ocasiones se le asignaron preguntas "incómodas" con la intención de desmoralizarlo.

"Desde el día uno se ensañaron con Aarón, no ponían su intro, lo censuraban del 24/7, hasta el último día le ponían preguntas hirientes para bajarle la moral. Hoy no dejaron votar en la página", reclamó un usuario en X.

Yo soy team Aldo pero siempre se notó que Aaron no era el favorito de producción. Lo quitaban de su publicidad, no le daban cámara, nunca sacaron su vida en fotos y hoy lo sacan siendo uno de los favs de la gente. CHTM TELEVISA, NO VEO MÁS TU MIERDA.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/QUBT4IuOj9 — Ale (@x_mileth) September 29, 2025

AARÓN MERCURY EN TENDENCIA DE MÉXICO

La controversia rápidamente escaló en redes sociales, donde hashtags como #LaCasaDeLosFamososMx, #LCDLFMX3 y #FraudeTotal se convirtieron en tendencia nacional. El #Aarón, es tendencia número uno en la plataforma de X, donde muchos mencionan que es la salida más injusta del reality, ya que era uno de los favoritos para ganar la competencia.

De acuerdo con datos de Google Trends, la gala de eliminación generó más de 425 mil publicaciones, y el nombre de Aarón Mercury acumuló más de 251 mil menciones apenas pasadas las 00:00 horas.

Exhabitantes como Adrián Di Monte y Olivia Collins también se sumaron a las críticas, al señalar que la eliminación carecía de lógica frente a la popularidad del influencer.

Con esta salida, el reality se acerca a la gran final de esta tercera temporada en medio de un ambiente de desconfianza y enojo entre buena parte de los televidentes. Aunque la producción de Televisa no ha emitido hasta el momento ningún comunicado oficial sobre las acusaciones, la eliminación de Aarón Mercury ya se perfila como la más polémica en la historia reciente del programa.

Mientras tanto, el nombre del influencer continúa en tendencia número uno en México, y la discusión sigue creciendo conforme se acerca la gran final de esta tercera edición de La Casa de los Famosos México 2025.