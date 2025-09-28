Tom Holland reaparece tras accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day

Tras el accidente que sufrió el pasado 19 de septiembre durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day en el Reino Unido, rompió el silencio sobre los rumores de su estado de salud. Después de varios días, el actor reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores

El incidente ocurrió cuando un cable de seguridad falló durante una escena de acción, provocando que el actor se golpeara la cabeza. Fuentes internas describieron la lesión como una conmoción cerebral leve y señalaron que tanto Holland como el equipo de producción se tomaron una semana de descanso tras el percance.

TOM HOLLAND REAPARECE TRAS UN ACCIDENTE EN EL SET

Holland compartió un reel en su cuenta de Instagram sobre una cena benéfica de The Brothers Trust, fundación que impulsa junto a su familia, donde apareció brevemente acompañado de su pareja Zendaya y sus hermanos. En su publicación, el actor escribió:

“Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi padre por encargarse de la velada después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido”.

En otro mensaje, Holland destacó la importancia de la fundación y agradeció a quienes hicieron posible el evento:

“Qué noche. Otro gran éxito. The Brothers Trust significa más para mí de lo que podría expresar, y tengo que agradecer enormemente a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. Recaudando dinero para causas fantásticas y divirtiéndonos haciéndolo”.

La publicación generó una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de aliento y buenos deseos para su pronta recuperación y regreso a la pantalla grande.

Respecto a la continuación de las grabaciones, fuentes cercanas a la producción aseguran que Holland regresará al set una vez que cuente con la autorización médica correspondiente. Por ahora, la prioridad es su seguridad, y el equipo ha asegurado que el accidente no afectará la fecha de estreno de la película, programada para el 31 de julio de 2026.