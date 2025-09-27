Así se vivió la boda de Selena Gómez con Benny Blanco

Este 27 de septiembre, Selena Gómez y Benny Blanco sellaron su historia de amor con una boda íntima en Montecito, California. La cantante compartió con sus seguidores, alrededor de las 4:15 de la tarde hora del Pacífico, las primeras imágenes como recién casados. Las fotos y videos, editados con un estilo vintage, solo estuvieron acompañados por dos corazones blancos y la fecha del enlace: 9.27.25.

La celebración tuvo lugar en una finca rodeada de palmeras y arbustos que ofrecieron privacidad total a la pareja y a los más de 170 invitados. Entre los asistentes destacaron figuras como Taylor Swift, Paul Judd y Steve Martin. El espacio fue ambientado con dos carpas: una destinada al altar y otra al brindis y la fiesta posterior.

LA HISTORIA DE AMOR QUE LOS LLEVÓ AL ALTAR

Selena y Benny se conocieron en 2010, durante la producción del álbum “Revival”. En ese momento solo compartieron una relación laboral, pero el destino volvería a cruzarlos años después.

En 2019 trabajaron juntos nuevamente en el video musical de “I Can’t Get Enough”, junto a J Balvin, y en la canción “Single Moon”. A pesar de esas colaboraciones, el romance no surgió sino hasta 2023, cuando finalmente confirmaron su relación.

EL COMPROMISO SOÑADO

Un año después de comenzar a salir, en diciembre de 2024, Benny Blanco sorprendió a Selena con una propuesta de matrimonio muy especial. Recreó un picnic en un estudio, evocando las primeras citas que compartieron. La cantante describió aquel instante como “de película”, un recuerdo que ahora culmina en su unión matrimonial.