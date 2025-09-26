  • 24° C
Farándula

VIDEO | Lupillo Rivera llora al revelar que sufre una seria enfermedad progresiva

El cantante mexicano, llamado "El Toro del Corrido", abordó el tema durante una emotiva entrevista con sus hijos. “Estoy batallando mucho”, dijo

Sep. 26, 2025
Uno de los cantantes más reconocidos en el regional mexicano es Lupillo Rivera, quien con sus interpretaciones se ha ganado a pulso el calor de su público.

Además de la música, el artista ha participado en programas como La Voz, de donde surgió una relación romántica con Belinda, y la más reciente en La Casa de los Famosos All Stars, del que salió por problemas de salud, del que no habló en ese momento, pero dijo que era algo crítico.

LA ENTREVISTA EN LA QUE REVELÓ UN PROBLEMA DE SALUD

Ahora, durante una entrevista que organizaron sus hijos, “El Toro del Corrido” dio a conocer qué mal de salud le aqueja y el cual es progresivo.

Lupillo Rivera se abrió de capa y explicó que está presentando un problema auditivo general que se intensifica en el oído derecho; refirió que su padecimiento le afecta seriamente a nivel profesional.

"El público paga por un boleto para ir a ver al artista y el artista debe estar al cien por ciento, y yo no estoy al cien por ciento. A lo mejor el público no lo nota porque soy profesional y me grabo las cosas".

Aunado a ello, el problema le genera más cansancio, más serio de lo habitual, y aunque se esfuerza por brindar la mejor de sí a su público, su cuerpo refleja lo que está viviendo.

"Estoy batallando mucho, trato de cantar dos horas quince, dos horas y media siempre y hasta la fecha lo he hecho, pero sí me canso mucho", comentó.

Además de afectar su carrera, también impacta en lo personal, pues por las mañanas, cuando debe levantarse, no escucha las alarmas; tampoco cuando lo despierta su equipo para ir a trabajar o la puerta; “en el escenario me baso en la vibración del escenario para sentir, escuchar el bajo, la altura... no escucho nada. A veces mis hijos vienen y me hablan, y duele", puntualizó Lupillo Rivera.

Edel Osuna
