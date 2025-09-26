  • 24° C
Farándula

Papá de Julión Álvarez es detenido en Campeche; tres tipos armados le acompañaban

Al momento, el cantante chiapaneco de regional mexicano no se ha pronunciado sobre el arresto; el caso fue atraído por la FGR

Sep. 26, 2025
La tarde de este viernes 26 de septiembre, César "N", padre del cantante de regional mexicano Julión Álvarez, fue detenido en Campeche. Iba acompañado de tres sujetos más, quienes iban armados.

De acuerdo con la información, el grupo de personas circulaba en una camioneta con reporte de robo, y su detención se registró en la comunidad 18 de Marzo, en el municipio de Carmen.

Los sujetos fueron arrestados por la Policía Estatal cuando viajaban por el tramo federal Escárcega-Villahermosa.

Debido a las condiciones en que fueron detenidos, todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que inició una averiguación, y en las próximas horas se definirá la situación legal de las personas bajo arresto.

Al momento, Julión Álvarez no ha emitido declaración alguna; tampoco las autoridades han dado un posicionamiento en torno a las investigaciones.

Por otra parte, al cantante chiapaneco se le ha relacionado en casos ilícitos; además, en 2017, Estados Unidos le señaló por presuntos vínculos con el crimen organizado, además de lavado de dinero, por lo que su visa le fue cancelada, pese a que se le retiró de la "lista negra" de la justicia norteamericana.

Edel Osuna
