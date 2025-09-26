La Granja VIP: Estos son los participantes confirmados en el nuevo reality show de TV Azteca

TV Azteca prepara su próximo gran estreno con "La Granja VIP", un reality show que busca reinventar el formato de convivencia 24/7 en México y así captar la atención de los espectadores con una propuesta que mezcla drama, esfuerzo físico y convivencia sin filtros.

Este proyecto llevará a los participantes a vivir alejados de las comodidades modernas, obligándolos a convivir en un entorno rural donde deberán realizar tareas propias de una granja, someterse a pruebas físicas y afrontar la constante presión de compartir día y noche con sus compañeros.

La expectativa en torno al show se ha intensificado, sobre todo porque su estreno coincide con la recta final de La Casa de los Famosos México, el reality de Televisa que ha dominado la conversación en meses recientes.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN LA GRANJA VIP?

Los participantes confirmados hasta hoy, viernes 26 de septiembre son los siguientes:

ALFREDO ADAME

Actor y conductor, conocido por sus constantes polémicas públicas y enfrentamientos mediáticos.

JAWY MÉNDEZ

Cantante e influencer, exintegrante del reality Acapulco Shore, famoso por su carácter explosivo.

KIM SHANTAL

Creadora de contenido y exintegrante del Team Badabun, popular en redes sociales por su estilo irreverente.

SANDRA ITZEL

Actriz y cantante mexicana, recordada por su participación en telenovelas y por formar parte de La Sonora Dinamita.

ALBERTO DEL RÍO "EL PATRÓN"

Luchador profesional con trayectoria internacional en empresas como la WWE, figura controversial en el deporte.

CÉSAR DOROTEO

Actor y comediante, conocido por su carisma y participación en proyectos de humor y televisión, así como el canal de Pepe y Teo, en compañía de Ricardo Peralta, ganador de Masterchef Celebrity.

MANOLA DÍEZ

Actriz y modelo mexicana, con amplia trayectoria en telenovelas y realities. Su incorporación, confirmada este viernes en Venga la Alegría, generó gran expectativa por su experiencia previa y fuerte personalidad.

Hasta el momento se han confirmado siete celebridades, pero se espera que en los próximos días se revelen los demás integrantes para completar la lista de 16 granjeros que habitarán este nuevo experimento social y televisivo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA GRANJA VIP EN TV AZTECA?

El programa arrancará el domingo 12 de octubre por Azteca UNO y será conducido por Adal Ramones, quien regresa a la televisión con un formato que pondrá a prueba tanto el carácter como la resistencia de los famosos.

Con un elenco que mezcla veteranos de la actuación, influencers, deportistas y personajes mediáticos, La Granja VIP apunta a convertirse en el siguiente fenómeno de la televisión mexicana.