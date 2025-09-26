Familia de Frida Kahlo abre las puertas de su casa como museo: ¿Dónde se encuentra?

La Ciudad de México suma un nuevo punto de encuentro con la historia y el arte: el próximo sábado 27 de septiembre abrirá sus puertas el Museo Casa Kahlo, un espacio cultural que invita a los visitantes a descubrir la vida y el legado de Frida Kahlo desde su entorno familiar más cercano.

¿EN DÓNDE SE ENCUENTRA EL NUEVO MUSEO DE FRIDA KAHLO?

Ubicado en Aguayo 54, Colonia Del Carmen, Coyoacán, a pocas cuadras de la emblemática Casa Azul, este recinto se erige dentro de la llamada Casa Roja, propiedad que perteneció a la madre de Frida y que fue donada por su sobrina nieta, Mara Romeo Kahlo.

"Esta casa es roja porque es el corazón de la familia Kahlo. Aquí van a encontrar no a la Frida que dejamos en el otro museo, sino a la Frida de carne y hueso, a la que lloraba, a la que reía, a la que compartía secretos con las hermanas", afirmó Mara Romeo en un encuentro con medios.

El Museo Casa Kahlo presenta los primeros destellos del talento de la pintora, incluyendo un bordado de una casita hecho a los cinco años, dibujos de paisajes copiados de postales y los primeros trabajos bajo la guía de Fernando Fernández Domínguez, poco antes de su accidente que marcaría su vida. Entre los objetos exhibidos destacan utensilios de pintura, exvotos, fotografías, ropa, joyas, juguetes, cartas y adornos que permiten adentrarse en la vida cotidiana de la artista y su familia.

¿QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN EL MUSEO CASA KAHLO?

El recorrido invita a explorar espacios significativos: la cocina, que conserva el único mural conocido de Frida; el sótano, un refugio privado; y la Sala del Compromiso Kahlo, donde se recuerda la obra benéfica "La Ayuda" impulsada por su hermana Cristina, así como la relación de la familia con los estudiantes más cercanos de la artista, conocidos como "Los Fridos".

Además, el museo combinará objetos auténticos con recursos digitales interactivos y ofrecerá exposiciones temporales de artistas contemporáneas mexicanas y latinoamericanas, promoviendo la visión de mujeres que, como Kahlo, desafiaron las normas de su época.

El proyecto museográfico es liderado por Adán García Fajardo como director, con Adriana Miranda como curadora principal, diseño arquitectónico de Mariana Doet Zepeda Orozco y experiencia museográfica de Rockwell Group de Nueva York. El diseño gráfico y la dirección creativa corren a cargo de Pentagram e Ileen Gallagher, con el respaldo de la Fundación Kahlo y su presidente Rick Miramontez.

HORARIOS Y BOLETOS:

Miércoles a lunes : 9:00 a 19:00 horas (martes cerrado).

: 9:00 a 19:00 horas (martes cerrado). Recorridos guiados cada 10 minutos de 9:00 a 16:50 h; recorridos libres de 17:00 a 18:00 h.

cada 10 minutos de 9:00 a 16:50 h; recorridos libres de 17:00 a 18:00 h. Entradas : general 270 pesos, mexicanos 130 pesos, estudiantes, adultos mayores, niños menores de 12 años y personas con discapacidad 65 pesos.

: general 270 pesos, mexicanos 130 pesos, estudiantes, adultos mayores, niños menores de 12 años y personas con discapacidad 65 pesos. Boletos disponibles en www.museocasakahlo.org.

Con la apertura de este museo, la familia Kahlo consolida una nueva huella cultural que trasciende la figura pública de Frida para revelar la intimidad de su vida y los espacios donde surgió su creatividad, convirtiendo la Casa Roja en un legado vivo de memoria, arte y tradición familiar.