  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 26 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Familia de Frida Kahlo abre las puertas de su casa como museo: ¿Dónde se encuentra?

El recinto exhibe objetos personales, cartas, dibujos y el único mural conocido de la artista, además de espacios íntimos como su cocina y sótano

Sep. 26, 2025
Familia de Frida Kahlo abre las puertas de su casa como museo: ¿Dónde se encuentra?

La Ciudad de México suma un nuevo punto de encuentro con la historia y el arte: el próximo sábado 27 de septiembre abrirá sus puertas el Museo Casa Kahlo, un espacio cultural que invita a los visitantes a descubrir la vida y el legado de Frida Kahlo desde su entorno familiar más cercano.

¿EN DÓNDE SE ENCUENTRA EL NUEVO MUSEO DE FRIDA KAHLO?

Ubicado en Aguayo 54, Colonia Del Carmen, Coyoacán, a pocas cuadras de la emblemática Casa Azul, este recinto se erige dentro de la llamada Casa Roja, propiedad que perteneció a la madre de Frida y que fue donada por su sobrina nieta, Mara Romeo Kahlo.

"Esta casa es roja porque es el corazón de la familia Kahlo. Aquí van a encontrar no a la Frida que dejamos en el otro museo, sino a la Frida de carne y hueso, a la que lloraba, a la que reía, a la que compartía secretos con las hermanas", afirmó Mara Romeo en un encuentro con medios.

El Museo Casa Kahlo presenta los primeros destellos del talento de la pintora, incluyendo un bordado de una casita hecho a los cinco años, dibujos de paisajes copiados de postales y los primeros trabajos bajo la guía de Fernando Fernández Domínguez, poco antes de su accidente que marcaría su vida. Entre los objetos exhibidos destacan utensilios de pintura, exvotos, fotografías, ropa, joyas, juguetes, cartas y adornos que permiten adentrarse en la vida cotidiana de la artista y su familia.

imagen-cuerpo

¿QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN EL MUSEO CASA KAHLO?

El recorrido invita a explorar espacios significativos: la cocina, que conserva el único mural conocido de Frida; el sótano, un refugio privado; y la Sala del Compromiso Kahlo, donde se recuerda la obra benéfica "La Ayuda" impulsada por su hermana Cristina, así como la relación de la familia con los estudiantes más cercanos de la artista, conocidos como "Los Fridos".

imagen-cuerpo

Además, el museo combinará objetos auténticos con recursos digitales interactivos y ofrecerá exposiciones temporales de artistas contemporáneas mexicanas y latinoamericanas, promoviendo la visión de mujeres que, como Kahlo, desafiaron las normas de su época.

imagen-cuerpo

El proyecto museográfico es liderado por Adán García Fajardo como director, con Adriana Miranda como curadora principal, diseño arquitectónico de Mariana Doet Zepeda Orozco y experiencia museográfica de Rockwell Group de Nueva York. El diseño gráfico y la dirección creativa corren a cargo de Pentagram e Ileen Gallagher, con el respaldo de la Fundación Kahlo y su presidente Rick Miramontez.

HORARIOS Y BOLETOS:

  • Miércoles a lunes: 9:00 a 19:00 horas (martes cerrado).
  • Recorridos guiados cada 10 minutos de 9:00 a 16:50 h; recorridos libres de 17:00 a 18:00 h.
  • Entradas: general 270 pesos, mexicanos 130 pesos, estudiantes, adultos mayores, niños menores de 12 años y personas con discapacidad 65 pesos.
  • Boletos disponibles en www.museocasakahlo.org.

Con la apertura de este museo, la familia Kahlo consolida una nueva huella cultural que trasciende la figura pública de Frida para revelar la intimidad de su vida y los espacios donde surgió su creatividad, convirtiendo la Casa Roja en un legado vivo de memoria, arte y tradición familiar.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Ivet Playà reaparece y revela nuevos detalles sobre su polémica con Alejandro Sanz
Farándula

Ivet Playà reaparece y revela nuevos detalles sobre su polémica con Alejandro Sanz

Septiembre 26, 2025

A través de redes sociales Playà compartió una cronología de los hechos, en la que aseguró sentirse utilizada tanto emocional como sexualmente

Christian Nodal enfrenta audiencia por presunta falsificación de contratos con Universal Music
Farándula

Christian Nodal enfrenta audiencia por presunta falsificación de contratos con Universal Music

Septiembre 26, 2025

El cantante sonorense y sus padres enfrentan una audiencia federal tras ser denunciados por Universal Music por el  uso de documentos apócrifos

Carin León rompe récord en preventa y abre nuevas fechas en la Sphere de Las Vegas
Farándula

Carin León rompe récord en preventa y abre nuevas fechas en la Sphere de Las Vegas

Septiembre 25, 2025

Más de 500 mil personas permanecieron en fila virtual intentando conseguir su acceso para ver al sonorense en la Sphere de las Vegas