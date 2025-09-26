Christian Nodal enfrenta audiencia por presunta falsificación de contratos con Universal Music

El ascenso musical de Christian Nodal podría verse ensombrecido por un conflicto legal de gran magnitud. El cantante de música regional mexicana, junto con sus padres Jesús González y Silvia Nodal, fue citado a una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.

La cita obedece a una denuncia por presunta falsificación de contratos presentada por la disquera.

NODAL ENFRENTA AUDIENCIA POR PRESUNTA FALSIFICACIÓN DE CONTRATOS

Ulrich Richter Morales, abogado de Universal Music, aseguró que Nodal utilizó documentos apócrifos en su disputa por los derechos de algunos de sus temas más reconocidos. De acuerdo con el litigante, peritajes oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) en materia de grafoscopía concluyeron que las firmas en los 32 contratos exhibidos no corresponden al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien además declaró no haber certificado dichos documentos ni haber trabajado con la familia Nodal.

La controversia se originó en 2021, cuando la familia del cantante interpuso una demanda civil para reclamar la titularidad de varias canciones. En ese proceso, presentaron certificaciones notariales que hoy son señaladas como falsas. Ante ello, Universal Music solicitó la intervención de la FGR, lo que derivó en la apertura de la carpeta penal.

De acuerdo con el abogado Richter, la empresa continúa pagando regalías al intérprete de Botella tras botella, aunque este no las ha cobrado en los últimos tres años. Añadió que en la audiencia del pasado 22 de septiembre se discutiría la posible imposición de medidas cautelares, que van desde la entrega del pasaporte y prohibición de salir del país, hasta un eventual arraigo o prisión justificada.

El litigante también subrayó que Universal Music no busca afectar la carrera del artista, sino resarcir el daño causado. “La forma de solucionarlo es acercarse directamente con la disquera y llegar a un acuerdo”, declaró, aunque recordó que la compañía también mantiene una demanda por daños y perjuicios contra Nodal.

El desenlace de este proceso legal podría convertirse en uno de los momentos más difíciles para el cantante sonorense, que a sus 26 años enfrenta el reto de sostener su trayectoria musical mientras resuelve un conflicto que amenaza con marcar su carrera y su vida personal.