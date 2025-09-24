Así luce en la actualidad la niña abejita que abrió el video de "No Rain" de la banda de rock Blind Melon

La década de los 90 del siglo XX significó el nacimiento de diversas bandas de rock alternativo, grunge, entre otros; entre ellas apareció Blind Melon, que con la canción No Rain se inmortalizó.

Blind Melon fue una banda de rock alternativo que se formó allá por 1989 en Los Ángeles, California, con integrantes que provenían de distintos puntos de Estados Unidos.

Su estilo fusionó rock alternativo, folk, sicodelia y rock sureño, destacándose por su sonido orgánico y letras introspectivas.

Sus integrantes fueron: el frontman Shannon Hoon, quien con solo 28 años murió trágicamente en 1995 debido a una sobredosis; el guitarrista principal Rogers Stevens, el guitarrista rítmico Christopher Thorn; el bajista Brad Smith y el baterista Glen Graham.

Saltaron a la fama en 1993 con su más emblemático sencillo, No Rain, impulsado por su pegajoso riff de guitarra y un videoclip inolvidable, el cual estuvo protagonizado por la "Niña Abeja".

LA NIÑA ABEJA, QUIÉN ES Y CÓMO LUCE ACTUALMENTE

Como se indicó, No Rain fue la más icónica melodía de la banda, quien se inmortalizó con ese video; sin embargo, el paso de los años ha hecho que surja la pregunta ¿quién es y cómo luce en la actualidad la "Niña Abeja"?

Bueno, se trata de Heather DeLoach, quien tras el éxito del video y de la fama que alcanzó con su participación en No Rain, se convirtió en actriz, con pequeños papeles en cine en cintas como I'll Do Anything y Camp Nowhere, y televisión en algunos episodios de la serie Reno 911!

Además, cursó estudios en la Universidad de California, Fullerton, y contó con su propio negocio de planeación de eventos, el cual llamó Sweet Bee Candy Stations and Event Planning.

Actualmente, la "Niña Abeja" es madre; además ha sabido sacar provecho de su papel en No Rain, al grado de repetir su personaje para otro clip, además de continuar con su trabajo en eventos, vistiendo ocasionalmente su traje de abeja.