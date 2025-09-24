Rihanna: Enternecedoras imágenes dan a conocer a su pequeña bebé

Rihanna sorprendió a sus fanáticos este miércoles compartiendo a través de redes sociales una serie de fotografías en las cuales anunció el nacimiento de su tercer bebé. La cantante no dudó en mostrarse ante los reflectores durante su embarazo presumiendo su baby bump y ahora hace parte a sus fans de este importante momento con postales junto a las que reveló el nombre que llevará la pequeña.

El pasado 6 de mayo de este año, la intérprete de "Diamonds" anunció su tercer embarazo durante la Met Gala al desfilar por la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con un atuendo de Marc Jacobs con un diseño estilo esmoquin que constó de un corsé en color gris, corbata de lunares y blazer corto a juego con una falda estilo sirena con abertura al centro, todo complementado con un sombrero.

Rocki Irish Mayers

Sept 13 2025

pic.twitter.com/ibHGXxegTN — Rihanna (@rihanna) September 24, 2025

SORPRENDIÓ A LOS MEDIOS

En reciente conversación en el programa Late Night With Seth Meyers, A$AP Rocky sorprendió a los medios al sugerir que el nombre del próximo bebé podría seguir la tradición familiar de comenzar con la letra "R", como los de sus otros hijos.

La cantante tiene dos hijos junto al rapero A$AP Rocky: RZA y Riot, de tres y dos años de edad.

Ambos realizaron algunas apariciones con sus famosos padres ante los reflectores, aunque Rihanna también ha compartido fotografías de los pequeños a través de redes sociales, mostrándose en su nueva etapa como mamá.

REACCIONES

"Rocki Irish Mayers ", escribió Rihanna, de 37 años, a través de Instagram el miércoles 24 de septiembre, revelando que la pareja dio a luz a una niña que nació el 13 de septiembre.

Rihanna y Rocky no habían confirmado el sexo de la bebé Rocki antes de su llegada, aunque tenían la esperanza de por fin tener a una niña.

"Espero que sea una niña. De verdad lo espero. Estamos rezando por una niña", dijo Rocky a Elle en un perfil publicado a principios de esta semana. "La primera vez, queríamos saber el sexo del bebé. La segunda vez, no quisimos saberlo. La tercera, no queremos saberlo hasta, ya sabes".

UN TIERNO MOMENTO JUNTO A LA PEQUEÑA

La tercera hija de la también empresaria lleva por nombre Rocki Irish Mayers y, de acuerdo con lo señalado por la cantante, nació el 13 de septiembre pasado. En las postales se puede ver a la cantante en un tierno momento junto a la pequeña, ambas con un atuendo en color rosa diseñado con moños gigantes en los brazos que añadieron un toque girly; además, una segunda imagen muestra unos pequeños guantes estilo bailarina de ballet.