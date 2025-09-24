El accidente en el set que detuvo el rodaje de Spider-Man: así resultó herido Tom Holland

Durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland sufrió un accidente que le causó una conmoción cerebral leve, esto preocupó a sus seguidores y en la industria cinematográfica.

Días después del incidente, se han revelado nuevos detalles sobre el accidente que sufrió el actor en las grabaciones, además se puso en pausa la producción de la esperada película de Marcel Studios y Sony Pictures.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE DE TOM HOLLAND EN LAS GRABACIONES

El accidente ocurrió la mañana del pasado viernes 19 de septiembre en los Leavesden Studios, ubicados en Watford, Hertfordshire, al noroeste de Londres.

De acuerdo con información de medios británicos como The Sun y Daily Mail, Tom Holland realizaba una acrobacia para una escena cuando una de las cuerdas de seguridad que utilizaba se rompió. "Se le rompió una cuerda en una anilla y se golpeó la cabeza", explicó una fuente cercana a la producción.

Tras el incidente, se llamó de inmediato a los paramédicos, quienes atendieron al actor en el set. Un portavoz del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra confirmó que fueron notificados a las 10:30 de la mañana para atender a un paciente que había sufrido una lesión en los estudios de Leavesden. Aunque fue trasladado a un hospital para evaluación, los médicos determinaron que no era necesario su ingreso, y Holland solo recibió atención médica para su conmoción cerebral leve. Ningún otro miembro del elenco o del equipo resultó herido durante la escena.

Fuentes cercanas al actor aseguraron que el accidente no fue tan grave como se había especulado. De hecho, un día después del incidente, Tom Holland fue visto en una cena benéfica en Mayfair acompañado de Zendaya, aunque se retiraron temprano. Actualmente, el actor continúa su recuperación con reposo, y la producción ha decidido no apresurarlo para regresar al set, priorizando su bienestar físico.

¿SE VERA AFECTADO EL ESTRENO DE LA PELÍCULA POR LA PAUSA?

Se confirmó que las grabaciones permanecerán detenidas hasta el lunes 29 de septiembre, cuando se reanudarán con normalidad.

A pesar de la pausa de diez días, especialistas en cine como Deadline aseguraron que la fecha de estreno de la cinta, prevista para el 31 de julio de 2026, no se verá afectada. Tras Spider-Man: Brand New Day, se espera el lanzamiento de Avengers: Doomsday en diciembre de ese mismo año.

Por otro lado, la producción sigue incorporando talento a la película. El portal especializado en cine confirmó que Marvin Jones III, rapero y actor estadounidense, ha sido elegido para interpretar al villano Tombstone, uno de los antagonistas más esperados por los fans del universo de Spider-Man.

Por ahora, los seguidores del actor y los fans de Spider-Man pueden estar tranquilos, ya que el actor se recupera adecuadamente y la película continúa su camino hacia la pantalla grande.