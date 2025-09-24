Detienen a “El Chucky”, conductor de televisión de Multimedios por faltas a la moral

La noche del pasado martes 23 de septiembre trascendió la noticia de la detención del modelo y conductor de televisión Edson Cisneros Roja, conocido popularmente como “El Chucky”.

La información fue confirmada por el reality show Mitad y Mitad, en el cual participaba actualmente como uno de los protagonistas.

COMUNICADO DEL REALITY SHOW "MITAD Y MITAD"

A través de un comunicado difundido en Instagram, el programa informó que Cisneros fue detenido en el estado de Nuevo León por presuntas “faltas a la moral”. Sin embargo, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su arresto ni sobre la situación legal que enfrenta el también modelo.

“Hemos tenido conocimiento de que Edson (Chucky), protagonista del reality show Mitad y Mitad, fue detenido recientemente por presuntas faltas a la moral”, se lee en el comunicado oficial.

La producción del reality expresó su desaprobación por lo ocurrido y, al mismo tiempo, se deslindó de las acciones personales de sus participantes, subrayando que no cuentan con información suficiente sobre el caso.

La incertidumbre también alcanza al futuro del conductor dentro del programa, ya que la producción señaló que por el momento no se sabe si continuará en la recta final de la temporada. Asimismo, agradecieron la comprensión y el respeto de la audiencia frente a esta situación inesperada.

¿QUIÉN ES “EL CHUCKY”?

Edson Cisneros Roja, conocido en la pantalla chica como “El Chucky”, es un modelo y conductor que alcanzó notoriedad principalmente gracias a su participación en el programa Es Show, una emisión de entretenimiento transmitida por la cadena Multimedios Televisión, originaria de Monterrey, Nuevo León.

Este espacio se ha caracterizado por su estilo irreverente, debates entre conductores, espectáculos en vivo y la presencia de figuras de la farándula local.

Actualmente, Cisneros formaba parte del reality show Mitad y Mitad, también producido por Multimedios Televisión, el cual se ha ganado gran popularidad en el norte del país.

Este programa de citas sigue un formato en el que un protagonista debe elegir, entre varias participantes, a la persona con la que iniciará una relación sentimental, combinando romance, drama y entretenimiento.

En redes sociales, Cisneros cuenta con alrededor de 10 mil seguidores, y gran parte de su contenido está relacionado con sus apariciones en televisión y su faceta como modelo. Por ahora, no se ha confirmado si enfrentará cargos formales ni cuánto tiempo permanecerá bajo proceso.

La noticia de su detención ha generado sorpresa entre sus seguidores, quienes esperan más información sobre lo ocurrido y el rumbo que tomará su participación en la pantalla.