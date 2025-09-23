A minutos de iniciar, cancelan concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes

Uno de los conciertos más esperados en México para esta noche de 23 de septiembre, fue la presentación de la banda sueca Ghost, la cual forma parte de su Skeletour World Tour; sin embargo, a 13 minutos de que los integrantes salieran al escenario, el concierto fue cancelado.

A través de un comunicado, la empresa Ocesa difundió un mensaje en el que expuso el motivo por el cual la afamada agrupación no se presentaría, y tenía que ver con su líder y compositor.

“El concierto programado para hoy en el Palacio de los Deportes ha sido cancelado debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, lo que imposibilita la presentación de la banda esta noche", señala el documento.

Sin embargo, para tranquilidad de los fanáticos de Gosth, los conciertos programados para miércoles y jueves se realizarían como estaba programado.

“Los conciertos del 24 y 25 de septiembre, que se encuentran agotados, se realizarán según lo previsto”.

El concierto de este martes estaba previsto para iniciar a las 20:00 horas, en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México; sin embargo, a las 19:47 horas, la emoción se vino al suelo luego de que Ocesa anunciara la cancelación; además, informó el reembolso de las entradas, claro indicativo que no se repondría la presentación.

“Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria. Si tu compra fue a través de puntos Ticketmaster, podrás solicitar tu reembolso a partir del 26 de septiembre en el mismo lugar donde realizaste la compra”, refiere Ocesa.

GOST, ORIGEN Y ESTÉTICA

La banda Gosth se formó allá por el 2006 en Linköping, Suecia; se caracteriza por su teatralidad, ya que todos los miembros, a excepción del vocalista, actúan como “Nameless Ghouls”, a la vez que ocultan su identidad detrás de máscaras o uniformes.

Esa espectacularidad es lo que ha cautivado a miles de fanáticos mexicanos, que estaban deseosos de corear al lado de su banda favorita y de temas como Dance Macabre y Call Me Little Sunshine, y disfrutar del sonido que combina heavy metal, hard rock, arena rock, con ganchos melódicos muy marcados.

El Skeletour World Tour 2025 inicó en el 15 de abril en el AO Arena de Manchester y pasó por el Madison Square Garden de Nueva York, con elevadas expectativas, lo que colocó a la banda Ghost como referente en presentaciones de gran impacto en Europa y Estados Unidos.