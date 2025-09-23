Mar Contreras se convierte en la primera finalista de LCDLF México: ¿Hubo trampa de la producción?

Después de 58 días de intensa convivencia y competencia, los habitantes de La Casa de los Famosos México vivieron una noche de alta tensión para definir al primer finalista del reality show.

La noche del lunes 22 de septiembre, Galilea Montijo ingresó a la casa para dirigir la prueba que otorgaría el tan codiciado ticket dorado

MAR CONTRERAS SE CONVIERTE EN LA PRIMERA FINALISTA

Dentro de la dinámica para conocer al primer finalista del reality, los habitantes tenían que encontrar los tesoros escondidos del Océano Atlántico con catálogos de Cklass, el que encontrará seguía participando para convertirse en finalista.

Aarón Mercury fue el primero en quedar fuera, seguido de Shiky, Aldo de Nigris, Abelito, Dalílah Polanco y finalmente Alexis Ayala.

Tras superar cada ronda, Mar Contreras logró quedarse con el boleto dorado, desatando la euforia entre los habitantes y celebrando con gritos, aplausos y saltos de emoción.

"Estoy temblando... Les dije que cuando llegara, iba a llegar con todo, se los dije", expresó la actriz mientras Galilea Montijo la felicitaba frente a sus compañeros.

¿HUBO TRAMPA DURANTE LA PRUEBA?

El triunfo de Mar no estuvo exento de polémica. En redes sociales, algunos internautas señalaron a la producción del programa y a Rosa María Noguerón, productora del reality, de intentar favorecer a Dalílah Polanco colocando las cajas que contenían el boleto dorado detrás de ella.

De acuerdo con los fans del reality show, Aldo de Nigris alertó a Mar Contreras sobre esta situación, permitiéndole "arrebatar" la caja y asegurar su pase a la final, lo que generó un debate sobre la transparencia de la dinámica.

La prueba, ambientada en un mundo submarino, concluyó con la consolidación de Mar Contreras como la primera finalista de La Casa de los Famosos México 2025, dejando abierta la emoción y la polémica que caracterizan al reality show.