Peso Pluma sorprende con radical cambio de look y presume el nuevo iPhone 17 Pro Max

Peso Pluma ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación digital. El cantante tapatío sorprendió a sus seguidores al estrenar un corte completamente diferente al que los tenía acostumbrados.

¿CUÁL ES EL NUEVO CORTE DE CABELLO DE PESO PLUMA?

Fiel a su estilo de marcar tendencia, Emilio Hassan Kabande Laija dejó atrás su característica melena para dar paso a un buzzcut, el rapado al ras que, según muchos de sus fans, marca el inicio de una nueva etapa en su carrera musical.

El cambio fue revelado en un video de TikTok, donde el intérprete de "Ella Baila Sola" aparece relajado junto a una piscina, vistiendo una camiseta de tirantes y shorts, dejando ver tanto su trabajado físico como sus numerosos tatuajes.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la radical transformación capilar, que lo proyecta con una imagen más desafiante y fresca.

PESO PLUMA CON EL NUEVO IPHONE 17 PRO MAX

Además del video, Peso Pluma compartió una selfie con el nuevo iPhone 17 Pro Max, el dispositivo más avanzado de Apple, El detalle no pasó desapercibido, ya que muchos interpretaron la publicación como una muestra del estilo de vida de lujo que acompaña su éxito.

Este nuevo modelo está equipado con un procesador A19 Bionic, cámara de 48 megapíxeles con mejoras en fotografía nocturna y un sistema de inteligencia artificial integrado que optimiza tanto imágenes como video en tiempo real.

REDES SOCIALES REACCIONAN A LA NUEVA IMAGEN DE PESO PLUMA

Las redes sociales se inundaron rápidamente de comentarios. Entre elogios, memes y especulaciones, los fanáticos destacaron que cada vez que el cantante cambia de look, suele venir acompañado de nueva música.

Algunos mensajes decían: "Se rapó, ya viene disco nuevo", "Nueva era" o incluso "Me puse a llorar, pero recordé que siempre que se corta el cabello estrena álbum".

El tema también abrió debate sobre su relación con la cantante Kenia Os, con quien se le ha visto en múltiples ocasiones. Sus constantes apariciones juntos alimentan los rumores de una pareja estable, lo que sumó un matiz personal a la conversación.

En definitiva, el renacer estético de Peso Pluma no solo reforzó su imagen de "chico rebelde", sino que también incrementó la expectativa de un inminente lanzamiento musical, consolidando una vez más su capacidad de marcar tendencia en la música y la cultura pop.