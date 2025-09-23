Chayanne en Los Mochis: Estas son las calles que abarcará el operativo de seguridad

Los Mochis, Sinaloa, se prepara para recibir por primera vez al cantante puertorriqueño Chayanne, quien traerá a la ciudad su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2025” este 23 de septiembre.

El Estadio Chevron Park, hogar de los Cañeros de Los Mochis, será el escenario donde miles de fanáticos corearán los éxitos del artista.

CHAYANNE EN LOS MOCHIS

El evento está programado para iniciar a las 21:00 horas y concluir alrededor de las 23:00 horas, sin embargo, los accesos al estadio estarán disponibles desde las 18:00 horas para permitir una entrada ordenada y evitar embotellamientos en las inmediaciones.

Se espera la asistencia de miles de personas provenientes no solo de Los Mochis, sino también de municipios cercanos, lo que hace necesario un plan de seguridad robusto.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

Para garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades municipales implementarán un operativo con 450 elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con Carlos Francisco Rodríguez Ponce, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Ahome, el dispositivo abarcará varias calles alrededor del estadio, desde el Cerro de la Memoria hasta la calle Santos Degollado, con el fin de prevenir embotellamientos y mantener el orden.

ESTAS SON LAS CALLES QUE ABARCARÁ EL OPERATIVO DE SEGURIDAD

En cuanto a la logística de entrada y salida, la circulación quedará delimitada desde hoy en la calle 10 de Mayo, entre Santos Degollado y Belisario Domínguez. Los asistentes podrán ingresar por el bulevar Juan de Dios Bátiz y Belisario Domínguez, mientras que la salida será por 10 de Mayo hacia Santos Degollado.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para acudir con anticipación, portar su boleto y pase de estacionamiento, y seguir las indicaciones del personal de seguridad durante el evento.

La gira “Bailemos Otra Vez Tour 2025” ha recorrido varias ciudades del país, y su paso por Los Mochis se espera que genere un importante movimiento cultural y económico en la región, beneficiando a negocios locales y prestadores de servicios.