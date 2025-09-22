Joven que cuestionó a Aarón Mercury durante LCDLF reaparece y lo responsabiliza por amenazas de sus fans

La octava gala de La Casa de los Famosos México no solo se destacó por la eliminación, en la que El Guana fue el que abandonó el reality; sin embargo, esto no fue lo que llamó la atención del público. La noche del domingo 21 de septiembre se vio marcada por un momento de tensión protagonizado por Aarón Mercury y una integrante del público que le formuló una pregunta incómoda.

Durante la transmisión del octavo programa, los habitantes respondieron en vivo preguntas enviadas por la audiencia. Una de estas preguntas, formulada por una joven identificada como "Liliana", generó la evidente molestia del influencer.

PREGUNTA INCOMODA A AARÓN MERCURY

La joven cuestionó a Mercury sobre sus presuntos malos tratos hacia Dalílah Polanco durante los posicionamientos dentro del programa, y lo invitó a ponerse en el lugar de su madre.

"¿Qué sentirías de ver a tu mamá en el lugar de Dalílah y que hubiera hombres como tú diciéndole las cosas que le dices en el ´Posicionamiento´ cuando crees que nadie te escucha?", preguntó la joven.

La reacción de Aarón Mercury fue inmediata: mostró nerviosismo y, aunque aseguró que todo lo dicho se expresaba con respeto, se retiró al baño visiblemente frustrado. Momentos después, la señal de transmisión se cortó, lo que generó críticas en redes sociales por una presunta "censura" del momento en que el influencer hablaba de su madre y la situación vivida en el programa.

JOVEN QUE CUESTIONÓ A MERCURY REAPARECE

La joven reapareció en redes sociales para aclarar su postura y defender su pregunta. A través de un video publicado en su cuenta de Tiktok, reveló que su nombre real es Sheila y no Lilian como la presentó Galilea Montijo, asimismo dejó en claro que desconoce porque le cambiaron el nombre en vivo.

Además, mencionó que no recibió instrucciones de la producción para formular la pregunta, explicó que su intención no era causar polémica, sino evidenciar cómo ciertos comentarios de Aarón hacia Dalílah podrían incomodar incluso a su familia.

RESPONSABILIZA A AARÓN MERCURY POR AMENAZAS DE SUS FANS

Tras la viralización del episodio, Sheila fue blanco de críticas y mensajes hostiles de seguidores del influencer, por lo que decidió poner privadas sus redes sociales. En el mismo video publicado en TikTok, la joven dejó un contundente mensaje: responsabiliza directamente a Aarón Mercury de cualquier amenaza o daño que pueda recibir por parte de sus fans, y advirtió que denunciará cualquier acoso ante la policía cibernética.

"Quiero dejar muy claro que cualquier tipo de amenaza o acoso que yo reciba lo voy a denunciar y haré que intervenga la policía cibernética. Esto no es un juego. Con mucho miedo, hago responsable a Aarón Hernandez González de cualquier cosa que me llegue a suceder", afirmó.