Tom Holland fue hospitalizado: las grabaciones de "Spider-Man: Brand New Day" fueron suspendidas

Sep. 21, 2025
El rodaje de Spider-Man: Brand New Day fue suspendido temporalmente luego de que su protagonista, Tom Holland, sufriera un accidente durante la filmación de una escena de acción el viernes pasado.

El actor británico fue diagnosticado con una conmoción cerebral leve, tras ser trasladado de inmediato a un hospital, donde fue evaluado y posteriormente dado de alta.

Aunque su estado de salud no fue reportado grave, el equipo de producción decidió darle unos días de descanso como medida de precaución.

Se espera que Tom Holland retome las grabaciones en los próximos días. Según fuentes cercanas al set, no se reportaron otros lesionados durante el incidente.

DE QUÉ TRATA SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

La filmación, dirigida por Destin Daniel Cretton, marca el regreso de Spider-Man a la pantalla grande tras la exitosa trilogía dirigida por Jon Watts. El actor, que había manifestado recientemente su entusiasmo por regresar al personaje y grabar en locaciones reales, había destacado el inicio del rodaje en Glasgow como parte de una secuencia de gran escala:

"Ahora realmente vamos a aprovechar el estilo clásico del cine y rodar en locaciones reales. Por eso comenzamos en Glasgow y usaremos sus calles para armar una secuencia enorme", señaló Holland antes del accidente.

Pese a la pausa en la producción, Holland mantiene reuniones programadas con ejecutivos de Sony Pictures para discutir el desarrollo del proyecto, que retomará su ritmo habitual una vez que el actor se recupere por completo.

Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno para el 24 de julio de 2026 y será una pieza clave dentro de la actual fase del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), al ser el único lanzamiento previo a Avengers: Doomsday, que llegará a las salas en diciembre del mismo año.

La nueva cinta contará de nuevo con estrellas conocidas, como Zendaya (MJ), Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance) y Liza Colón-Zayas (The Bear).

También tomarán parte en la película otros personajes del Universo Cinematográfico de Marvel, como Mark Ruffalo (Hulk) y Jon Bernthal (The Punisher).

