Farándula

Desaparecen DJ y cantante colombianos en Polanco. Esto se sabe

Llegaron para unas presentaciones en la Ciudad de México. Su última publicación fue una historia en Instagram de "Bienvenido a México"

Sep. 21, 2025
Tenían varias presentaciones agendadas en la Ciudad de México; fueron bien recibidos, pero el 16 de septiembre, cuando salían de un gimnasio Smart Fit en Massaryk, en la exclusiva zona de Polanco, ambos desaparecieron.

Se trata del cantante Bayron Sánchez, conocido como "B-King", y el DJ Jorge Herrera, "Regio Clown", ambos colombianos, quienes a su llegada compartieron una historia en Instagram acompañada de un texto que dice: "Bienvenido a México".

Desde entonces no se ha sabido nada ni de Sánchez ni de Herrera; a raíz de ello, familiares y amigos de ambos llaman la población a que aporten información para dar con el paradero de ambos.

ELLOS SON B-KING Y REGIO CLOWN

Bayron Sánchez Salazar, de 31 años de edad, más conocido como "B-King", es un artista colombiano de música urbana, con éxitos como Made in Cali, Destino y Qué rico besarnos.

Nació en Norte de Santander, pero se crió en Medellín, forjándose una carrera que lo llevó a varios escenarios, como su reciente participación en un evento en la CDMX.

Por su parte Jorge Luis Herrera Lemos es conocido en la música como "Regio Clown"; además, se labora como DJ y empresario de 35 años, quien está enfocado en la música electrónica.

LO QUE SE SABE HASTA AHORA

A raíz de la desaparición de su ser querido, familiares de B-King contactaron tanto a la cancillería de Colombia, como a las autoridades correspondientes a fin de que indaguen y den con ambos.

Antes de desaparecer, B-King vestía una camiseta color negro, pants y tenis blancos.

Regio Clown, por su parte, también vestía camiseta negra, pants negros y tenis, de los que no se especificó color.

Bayron Sánchez Salazar tiene, mientras Jorge Luis Herrera Lemos, cuenta con 35, y las fichas de búsquedas siguen activas para su pronta localización.

Desde el momento de su desaparición, tanto la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) iniciaron una búsqueda, pero sin resultados positivos.

Además, las fichas de localización tanto de Bayron Sánchez, como de Jorge Luis Herrera siguen activas, las cuales especifican señas particulares para su localización, y son:

Bayron Sánchez: greca en la ceja izquierda y múltiples tatuajes en el cuerpo, como en brazos, pecho y manos. Mide 1.73 metros.

Jorge Herrera: Perforación en las orejas y diversos tatuajes en el cuerpo. Mide 1.8 metros.

Edel Osuna
