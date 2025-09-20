  • 24° C
Farándula

Piden dejar de ver La Casa de los Famosos tras "burla" a Abelito: esto pasó

El comediante Daniel Sosa salió a aclarar su participación mientras usuarios hacen campaña para dejar de ver el programa

Sep. 20, 2025
Abelito vivió fuete decepción tras recibir su premio.

La reciente gala de este viernes de "La Casa de los Famosos México 2025" ha generado una fuerte ola de críticas en redes sociales, luego de lo que muchos consideran una burla hacia Abelito, uno de los concursantes más queridos del reality.

Usuarios piden dejar de ver el programa, tras lo ocurrido con la llamada que Abelito creyó sería con su papá, pero que terminó siendo con el comediante Daniel Sosa.

¿QUÉ PASÓ CON ABELITO?

Durante la transmisión del viernes 19 de septiembre, Abelito, de 25 años, encontró la última "Moneda del Destino", la cual supuestamente le otorgaba el beneficio de hablar con un ser querido. Con gran emoción, el influencer entró al confesionario creyendo que se comunicaría con su papá, Abel Sáenz.

Al responder la llamada, Abelito gritó de felicidad al creer reconocer la voz de su padre. Sin embargo, pronto descubrió que en realidad estaba hablando con el comediante Daniel Sosa, quien fue contactado por la producción para enviar un mensaje a otro participante, Guana.

"Pensé que era mi papá, tiene la voz parecida... quedé como un tonto, me emocioné", confesó Abelito, visiblemente decepcionado. Su reacción conmovió a la audiencia, pero también generó indignación, ya que muchos consideraron el momento como una burla por parte del programa.

REDES ESTALLAN CONTRA LA PRODUCCIÓN

La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, numerosos usuarios acusaron al programa de jugar con los sentimientos de Abelito en una etapa emocionalmente sensible del reality. Como consecuencia, comenzaron a circular mensajes pidiendo dejar de ver "La Casa de los Famosos" como forma de protesta.

Además acusaron de que había planes para que Guana encontrara la moneda, sin embargo Abelito fue más hábil, por eso quien estaba listo para la llamada era Daniel Sola y no el papá del influencer.

La polémica se hizo mayor cuando los videos donde Abelito encuentra la moneda y posteriormente recibe la llamada fueron eliminados de todas las plataformas oficiales del programa, lo que avivó aún más las críticas por lo que muchos interpretan como una acción para encubrir lo sucedido.

DANIEL SOSA ACLARA SU PARTICIPACIÓN

Ante la polémica, el propio Daniel Sosa aclaró que él fue contactado únicamente para enviar un mensaje a Guana, y que no sabía que Abelito pensaba que hablaría con su padre. Incluso declaró que no había estado viendo el programa y desconocía el contexto emocional de la dinámica.

Al enterarse de la situación, el comediante expresó su molestia y afirmó haber pedido a la producción que le otorgue a Abelito el premio que le prometieron: una llamada real con su papá.

César Leyva
