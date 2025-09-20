Bad Bunny enfrenta demanda en Puerto Rico por uso de una casa en cortometraje y residencia musical

En Humacao, un municipio en la costa sureste de Puerto Rico, se encuentra la casa utilizada en el cortometraje DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny. Este lugar color salmon de tres habitaciones pertenece a Roman Carrasco Delgado, un vuido de 84 años, trabajó durante años junto a su familia para cumplir el sueño de su difunta esposa: regresar a su ciudad natal y tener un hogar propio.

Ahora, el artista puertorriqueño Bad Bunny enfrenta una demanda interpuesta por el dueño de la famosa “la casita” en la que reclama al menos un millón de dólares como compensación por daños y perjuicios.

BAD BUNNY ENFRENTA DEMANDA EN PUERTO RICO POR USO DE UNA CASA

El viudo, de 84 años, acusa al cantante de utilizar su vivienda sin la debida autorización en un cortometraje y en la exitosa residencia musical que el reguetonero ofreció este verano en la isla.

La propiedad en cuestión es una inspiración de tamaño natural de la conocida como “La Casita”, uno de los escenarios centrales de la residencia No Me Quiero Ir de Aquí, realizada en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.

Carrasco asegura que desde la difusión del video su hogar se ha convertido en una atracción turística, visitada a diario por personas que buscan tomarse fotos y videos, lo que le ha generado angustia emocional y pérdida de privacidad. Afirma también que su casa ha aparecido en decenas de publicaciones en redes sociales y hasta en productos comerciales, sin que recibiera compensación adicional.

El demandante reconoció haber autorizado a un cazatalentos a utilizar su vivienda para el cortometraje, pero sostuvo que desconocía el alcance del proyecto. Asegura, además, que debido a sus limitaciones de alfabetización puede firmar, pero no leer ni escribir, nunca tuvo conocimiento pleno de los contratos que firmó, los cuales califica de fraudulentos, por lo que pide que se declaren nulos.

De acuerdo con la demanda, Carrasco recibió únicamente dos cheques por un total de 5 mil 200 dólares por la filmación, pese a que el cortometraje suma ya más de 22 millones de visualizaciones en plataformas digitales. También denuncia que jamás fue consultado sobre la construcción de la réplica de su casa en el coliseo.

La vivienda, explica Carrasco, tiene un profundo valor sentimental, pues fue construida junto a su familia para cumplir el deseo de su difunta esposa de regresar a su ciudad natal. “La Casita” fue diseñada por Mayna Magruder Ortiz, quien declaró a The New York Times que la réplica fue adaptada para las necesidades del espectáculo, convirtiendo, por ejemplo, la cocina en un bar.