Ban Bunny anuncia que su último concierto en Puerto rico será transmitido en vivo: ¿Dónde podrá verse?

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al anunciar un show adicional de su residencia "No me quiero ir de aquí", con el que pondrá punto final a una de las etapas más significativas de su carrera.

El concierto se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico y estará disponible exclusivamente para residentes de la isla, aunque se transmitirá en vivo a nivel global.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER EL CONCIERTO DE BAD BUNNY EN PUERTO RICO?

El espectáculo, titulado "No me quiero ir de aquí: Una Más", será gratuito para quienes lo sintonicen desde la aplicación de Amazon Music, el canal de Twitch de Amazon Music (@AmazonMusic) y Prime Video.

La transmisión arrancará a las 6:30 p.m., mientras que el show en vivo está programado para iniciar a las 8:30 p.m., hora de Miami.

La noticia fue confirmada por el propio artista a través de su cuenta de Instagram con un breve mensaje: "Una más", acompañado de imágenes de sus conciertos previos y del cartel oficial con la nueva fecha.

Los fanáticos que quieran asistir de manera presencial deberán registrarse en nomequieroirdeaqui.com para obtener un código que les permitirá participar en la preventa a partir de este miércoles.

UN CIERRE HISTÓRICO ANTES DE UNA GIRA MUNDIAL

La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, que concluyó oficialmente el pasado domingo tras 30 conciertos con lleno total, ha representado no solo un fenómeno musical, sino también un fuerte impulso económico para la isla, con ingresos millonarios en turismo y consumo local.

Con este concierto final, el cantante se despide de su exitosa residencia para dar inicio a su gira mundial "Debí tirar más fotos", homónima de su más reciente álbum.

El tour arrancará el 21 de noviembre en República Dominicana y concluirá en Bélgica el 22 de julio de 2026, con más de 2.5 millones de boletos vendidos hasta el momento.

ALIANZA CON AMAZON POR PUERTO RICO

Además de la transmisión global, Bad Bunny y Amazon Music anunciaron una colaboración enfocada en educación, empoderamiento cultural y desarrollo económico en Puerto Rico. Los programas incluyen apoyo a maestros y estudiantes con recursos tecnológicos, así como proyectos para agricultores que buscan mejorar el acceso a productos frescos en la isla.

Como parte de estas iniciativas, se lanzará en Amazon.com la tienda especial comPRa Local, que ofrecerá visibilidad internacional a productos y negocios con la insignia "Hecho en PR".

De esta forma, el "Conejo Malo" no solo cerrará un ciclo con su público, sino que también consolidará su compromiso con el desarrollo de Puerto Rico.