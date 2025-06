Bad Bunny regresa a los escenarios y aclara expectativas: su gira no será como la de Taylor Swift

El regreso de Bad Bunny a los escenarios de Latinoamérica ha despertado gran entusiasmo entre sus seguidores. Sin embargo, el propio cantante ha querido bajar las expectativas que tienen sus fans sobre la próxima gira, ya que muchos creen que será un recorrido nostálgico por toda su carrera.

El "Conejo Malo" volverá a la Ciudad de México con su tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, una serie de conciertos programados para diciembre de este año en el Estadio GNP Seguros

BAD BUNNY REGRESA A LOS ESCENARIOS Y ACLARA EXPECTATIVAS

Aunque los fans esperaban un espectáculo al estilo The Eras Tour de Taylor Swift, el reguetonero puertorriqueño fue enfático al aclarar que su show no seguirá ese formato. Bad Bunny dejó caro que no será un recorrido de toda su carrera, sino una celebración enfocada en su más reciente producción discográfica.

"Primero que nada, no soy Taylor Swift, quiero aclararlo ahora para que no se emocionen tanto: (el concierto) no va a estar organizado de esa manera", declaró Bad Bunny en entrevista con Variety, desmintiendo los rumores que apuntaban a un repaso de su discografía.

El artista precisó que la gira estará centrada en su álbum DeBÍ TiRAR Más FOToS, aunque no descartó incluir algunos de sus grandes éxitos: "Sigue siendo mucho una gira para Debí, con algunas canciones más viejas incluidas", comentó.

A pesar de que aún no se ha revelado el setlist oficial, Bad Bunny dejó entrever que muchos de los temas favoritos del público podrían no aparecer en escena, lo cual ha generado reacciones divididas entre sus seguidores. No obstante, el cantante prometió que el espectáculo seguirá siendo una gran fiesta.

BAD BUNNY EN MÉXICO

Hasta el momento, el intérprete de Me porto bonito ha confirmado ocho presentaciones, pero solamente en la capital del país, todas en el Estadio GNP Seguros:

10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

Por ahora no hay fechas anunciadas en otros estados de la República Mexicana, aunque se espera que la gira se extienda por más ciudades de Latinoamérica.

Mientras tanto, en Puerto Rico, se ha anunciado que algunos boletos para sus conciertos serán regalados a estudiantes con las mejores calificaciones y a funcionarios destacados, como parte de un programa especial del gobierno local.