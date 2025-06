Suga de BTS colabora en musicoterapia para niños con autismo, dona 3.6 millones de dólares y fans se unen a la causa

Min Yoon-gi, mundialmente conocido como SUGA de BTS, demostró que su influencia va mucho más allá de la música K-pop, pues además de cumplir con su servicio militar, el rapero surcoreano realizó una donación de cinco mil millones de wones, alrededor de 3,62 millones de dólares, al Hospital Severance de Seúl.

CENTRO DE TRATAMIENTO MIN YOON-GI

Este millonario donativo lo realizó el artista para la creación de un centro de tratamiento especializado en niños y adolescentes con trastorno del espectro autista, en el cual participó activamente durante los fines de semana.

La ceremonia de inicio de obra, realizada el pasado viernes, fue testigo del reconocimiento de los médicos del hospital, quienes elogiaron la dedicación del artista, un defensor constante de la salud mental.

El hospital explicó que SUGA "ha mostrado un genuino interés en apoyar a jóvenes con depresión y trastornos de comportamiento". Este nuevo espacio llevará su nombre real: Centro de Tratamiento Min Yoon-gi, y abrirá sus puertas en septiembre de este año.

La meta es ambiciosa y noble: ofrecer atención integral que combine terapias de lenguaje, apoyo psicológico y tratamiento conductual, junto a programas de investigación para brindar soluciones personalizadas.

ARMY SE UNE A LA CAUSA

El impacto de esta iniciativa no se limitó a las paredes del hospital. Tras hacerse pública la participación de SUGA y su millonaria donación, ARMY, el leal fandom de BTS, se organizó de inmediato para respaldar la causa.

El Hospital Severance habilitó la opción "Centro de Tratamiento Min Yoon-gi" en su plataforma de donaciones y, en cuestión de horas, se recaudaron más de 200 millones de wones (unos 146 mil dólares) gracias a miles de fans coreanos y extranjeros. La cifra sigue en ascenso, especialmente ahora que se han abierto transferencias internacionales.

SUGA PARTICIPA EN PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA PARA NIÑOS CON AUTISMO

Pero la generosidad de SUGA no se detuvo en un cheque de muchos ceros. Según reveló la doctora Cheon Keun-ah, experta en psiquiatría infantil del Severance, el propio artista fue pieza clave en la creación de MIND, un programa pionero que emplea la música como herramienta terapéutica para mejorar la comunicación y las habilidades sociales de niños con autismo.

A lo largo de 10 sesiones de 90 minutos, SUGA asistió como voluntario, fungiendo como un auténtico "profesor de música", quien para los pequeños era simplemente un maestro más, sin saber que compartían tambores y guitarras con una superestrella mundial del K-pop.

La doctora Cheon compartió detalles conmovedores: "Una vez cantó ´Me to You, You to Me´ y un niño exclamó: ´¡Conozco esa canción!´. Al final todos cantaron juntos. Fue un momento hermoso".

Instrumentos, risas y hasta lectura de cartas musicalizadas formaron parte de este proceso donde, como relató la psiquiatra, SUGA llegaba antes que todos para ensayar la guitarra y preparar cada encuentro con esmero y calidez.

La doctora Cheon resumió el espíritu de SUGA con palabras francas: "No llegó ni una sola vez tarde. Siempre llegaba antes que todos, ensayaba la guitarra y planificaba cada sesión. Ver su entrega fue conmovedor."

Min Yoon-gi, quien preguntó preocupado sobre la alarmante tasa de suicidio juvenil en Corea del Sur, reafirma que, para él, la música no es solo arte: es un puente para salvar vidas. Con acciones como esta, demuestra que la verdadera celebridad se mide en impacto social y empatía, no solo en discos vendidos o premios ganados.