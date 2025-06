¿Pocas repeticiones y más peso? Esto dicen expertos sobre ganar músculo rápido

Hacer ejercicio no es un lujo ni una moda pasajera: es una de las mejores inversiones para vivir bien y por más tiempo. Y aunque mucha gente se obsesiona con ver bajar el número en la báscula, lo realmente importante es ganar músculo.

De acuerdo a los expertos, tener más músculo hace que tu cuerpo funcione mejor, quemes más calorías todo el día (incluso dormido), prevengas enfermedades y mantengas fuerza y movilidad con los años.

ESTUDIO DEMUESTRA CÓMO GANAR MÚSCULO MÁS RÁPIDO

Un estudio reciente publicado en The Journal of Strength and Conditioning demostró algo sorprendente: no necesitas pasar horas en el gimnasio para lograrlo. En él, personas que nunca habían levantado pesas hicieron solo dos entrenamientos por semana de 17 minutos cada uno, usando un método llamado superseries.

Construir músculo debería ser el objetivo principal, pues es la mejor póliza de seguro para mantener un cuerpo funcional, prevenir enfermedades y vivir con energía hasta la vejez, según revelan diversos estudios.

Investigadores noruegos reunieron a personas que jamás habían levantado pesas y les diseñaron una rutina que roza lo absurdo por su brevedad: Dos entrenamientos semanales de apenas 17 minutos cada uno, usando superseries de ejercicios multiarticulares, es decir, movimientos que trabajan varios grupos musculares a la vez.

Estos ejercicios se hacían en pares, uno tras otro, sin mucho descanso. Así se mantenía el esfuerzo y se aprovechaba cada minuto. Después de 10 semanas, estas personas ganaron, en promedio, 0.6 kilos de músculo y perdieron 1.3 kilos de grasa. Lo mejor: solo invirtieron 34 minutos a la semana.

¿POR QUÉ FUNCIONAN LAS SUPERSERIES PARA GANAR MÚSCULO MÁS RÁPIDO?

Las superseries obligan a trabajar varios músculos seguidos, generando más fatiga y quemando más calorías en menos tiempo. Es más eficiente que entrenar cada músculo por separado con largos descansos.

El mensaje es claro:

No necesitas matarte haciendo cardio todos los días.

No necesitas vivir en el gimnasio.

Necesitas entrenar fuerza de forma inteligente.

Mientras que rutinas tradicionales con descansos amplios pueden extenderse al doble de tiempo sin aportar ventajas extra, las superseries optimizan cada minuto. Levantar pesas o hacer trabajo de fuerza con el peso corporal no solo moldea la figura: incrementa la masa magra, acelera el metabolismo y protege huesos, articulaciones y sistema cardiovascular.

Con más músculo, quemas más calorías incluso mientras duermes; y con menos grasa, reduces riesgos de diabetes, hipertensión y enfermedades metabólicas. Así que la próxima vez que pienses que no tienes tiempo, recuerda este dato: 34 minutos a la semana pueden transformar tu cuerpo más eficazmente que 10 horas de cardio mal planificado.

Ganar músculo cambia tu cuerpo de verdad: hace que te veas más tonificado, fuerte y saludable. Además, protege tus huesos, tus articulaciones y tu corazón. Así que la próxima vez que pienses que no tienes tiempo para hacer ejercicio, recuerda esto: basta con 34 minutos a la semana para empezar a ver resultados reales.

Entrenar con inteligencia y no con martirio es la clave para obtener resultados óptimos y sostenibles, lo que mejorará notablemente la calidad de vida de quienes priorizan la generación de músculos ante la pérdida de peso.