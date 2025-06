El revival de Malcolm el de en medio ya tiene nombre y promete conquistar a los fans

Este 2025 será testigo de uno de los regresos más esperados por los fanáticos de la televisión: el revival de Malcolm el de en medio ya es una realidad y llegará próximamente a Disney++.

El proyecto contará con la participación de casi todo el elenco original, encabezado por Frankie Muniz, en una miniserie que constará de cuatro episodios especiales.

Desde que la serie concluyó en 2006, después de siete exitosas temporadas que comenzaron en el año 2000, miles de seguidores han mantenido viva la nostalgia por esta irreverente comedia familiar.

La historia original seguía a Malcolm, un niño con un coeficiente intelectual extraordinario, que debía enfrentarse no solo a los desafíos académicos como un "cerebrito", sino también a su caótica vida familiar junto a sus peculiares hermanos y sus padres, Hal y Lois.

UN REENCUENTRO FAMILIAR CON MOTIVO ESPECIAL

La nueva historia traerá de vuelta a la disfuncional familia para celebrar el 40 aniversario de bodas de Hal y Lois. Este evento será el pretexto perfecto para reunir a todos los hijos en una misma casa, aunque no todos estarán contentos con la idea, y Malcolm será quien más se resista a la reunión.

Este reencuentro promete estar cargado de enredos, emociones encontradas y, como siempre, situaciones absurdas que hicieron famosa a la serie original. Aunque los detalles del argumento aún se mantienen bajo reserva, se sabe que la producción ya ha terminado de grabarse y se encuentra en etapa de postproducción.

The ´Malcolm in the Middle´ revival is reportedly titled:



´MALCOLM IN THE MIDDLE: LIFE´S STILL UNFAIR´



(via: @DanielRPK) pic.twitter.com/5Nb1asH1p9 — ScreenTime (@screentime) June 23, 2025

YA HAY TÍTULO OFICIAL PARA EL REGRESO

Uno de los grandes misterios del revival era su título oficial, pero eso ya ha sido revelado. Según información del conocido insider Daniel Richtman, la nueva miniserie se llamará Malcolm in the Middle: Life´s Still Unfair. El nombre es un guiño directo a la icónica canción de apertura de la serie, Boss of Me, de la banda They Might Be Giants, donde la frase "life is unfair" ("la vida es injusta") se convirtió en un símbolo del espíritu de la historia.

Este título no solo apela a la nostalgia, sino que sugiere que, a pesar del paso del tiempo, las cosas no han cambiado mucho para Malcolm... ni para los fanáticos que aún se sienten identificados con su caótica vida.