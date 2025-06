¿Cuánto cuesta realmente vestir de Loro Piana, la marca que menciona en "Heterocromía" la canción de Belinda?

La canción "Heterocromía" de Belinda no solo se volvió tendencia por su ritmo y letra provocadora, sino también por mencionar una de las marcas más exclusivas del mundo: Loro Piana, firma italiana sinónimo de elegancia, artesanía y precios que pocos pueden pagar.

La referencia encendió las redes sociales y generó curiosidad por conocer más sobre esta casa de moda que representa el llamado quiet luxury o "lujo silencioso".

HETEROCROMÍA CANCIÓN DE BELINDA

La nueva canción de Belinda ha causado mucho revuelo desde su lanzamiento, debido a que para muchos seguidores fue interpretada como indirecta hacia su expareja.

En uno de los versos más comentados del tema, Belinda canta:

"Qué gatos son los que visten Loro Piana, qué gatos son los que solo juegan golf, qué gatos son los que toman Aperol. Naturellement, Los Aristogatos."

Para muchos fans, esta frase fue interpretada como una indirecta hacia su ex pareja, Gonzalo Hevia, heredero de El Palacio de Hierro, y sirvió como detonante para poner en el reflector una marca que hasta ahora había permanecido discretamente en los armarios de la élite global.

¿QUÉ ES LORO PIANA?

Loro Piana es una marca italiana especializada en ropa y textiles de lujo, reconocida por trabajar con fibras naturales de altísima calidad como el cashmere, la lana merino y la vicuña, esta última una de las más caras del mundo. Sus raíces se remontan al siglo XIX, pero fue en 1924 cuando Pietro Loro Piana fundó formalmente la empresa en Quarona, en la región de Piamonte.

En 2013, el conglomerado de lujo francés Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) adquirió el 80 por ciento de la firma, con el compromiso de conservar su legado artesanal mientras se proyectaba internacionalmente.

¿CUÁNTO CUESTA REALMENTE VESTIR DE LORO PIANA?

Aunque sus prendas no presumen logotipos visibles ni diseños ostentosos, los precios de Loro Piana hablan por sí solos. Estos son algunos ejemplos que muestran por qué la marca es símbolo de lujo silencioso:

Playera básica de algodón: desde 14 mil pesos mexicanos.

desde 14 mil pesos mexicanos. Suéter de cashmere : puede superar los 48 mil pesos.

de : puede superar los 48 mil pesos. Abrigo de vicuña: su precio se puede encontrar entre 4 mil pesos.

Vestidos : desde 2 mil pesos hasta 50 mil pesos, aunque pueden elevarse considerablemente según el tejido y el diseño.

: desde 2 mil pesos hasta 50 mil pesos, aunque pueden elevarse considerablemente según el tejido y el diseño. Bufandas o accesorios pequeños: rondan entre 10 mil y 15 mil pesos.

rondan entre 10 mil y 15 mil pesos. Blazer vintage de cashmere 100 por ciento: Con un precio de aproximadamente de 146 mil pesos

Estas cifras confirman que Loro Piana no es una marca accesible, sino una declaración de estilo y estatus para quienes aprecian la calidad por encima del reconocimiento visible.

¿POR QUÉ ES TAN COSTOSA LA ROPA DE LORO PIANA?

La exclusividad de Loro Piana radica en su filosofía del lujo silencioso: prendas sin logos, pero confeccionadas con materias primas excepcionales y bajo estrictos estándares artesanales en Italia. Desde la recolección del baby cashmere en Mongolia hasta el tejido de cada prenda en sus talleres, todo en Loro Piana apunta a un producto final que se distingue por su discreta sofisticación.

Así, Belinda no solo puso de moda una canción, sino también una firma de alta gama que encarna la nueva tendencia del lujo discreto. Ahora, para muchos, vestir Loro Piana será sinónimo no solo de buen gusto, sino también de pertenecer a un círculo donde la elegancia no necesita gritarse.