Leslie Gallardo: Controversias, polémicas y otros reality shows, además de Masterchef Celebrity

Leslie Gallardo se convirtió en la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity, reality show donde se mantuvo a flote pese a las críticas de la audiencia, que la consideraba uno de los eslabones más débiles de la competencia culinaria.

Su salida, tras presentar un platillo que no convenció a los chefs Zahie, Poncho y Herrera, fue recibida con aplausos virtuales por parte de internautas que, desde semanas atrás, pedían su eliminación.

Ahora, la influencer deja la competencia y el protagonismo se centra en Herly, quien se mantiene como la única representante de la nueva generación en "la cocina más famosa de México".

MÚLTIPLES POLÉMICAS DE LESLIE GALLANDO EN REALITY SHOWS

Sin embargo, más allá de sus dotes gastronómicas, el nombre de Leslie Gallardo suele vincularse con controversias y conflictos mediáticos, principalmente por su paso por otros reality shows de alto rating como Acapulco Shore y La Casa de los Famosos Telemundo, donde acumuló enfrentamientos memorables.

UNA ENTRADA INCENDIARIA A "LA CASA DE LOS FAMOSOS"

En la edición del reality de Telemundo, Gallardo encendió la convivencia desde sus primeros días. Uno de sus pleitos más sonados fue contra Manelyk González, quien la acusó de usar la fama de su exnovio, Emilio Osorio, para tener protagonismo dentro de la casa.

La confrontación escaló hasta los insultos directos, pues Manelyk no se guardó nada y la calificó de "patética", "inventadísima" y "superactuada", rematando con un contundente "me cag*". Pero el fuego no se apagó ahí.

Leslie también arremetió contra Thalí, reclamándole su negativa a participar en los retos semanales que otorgaban privilegios dentro del encierro. Este comportamiento encendió comparaciones con otras figuras polémicas como Ferka Quiroz y Niurka Marcos.

BÚSQUEDA DE APROBACIÓN MASCULINA

A la par, Leslie fue blanco de duras críticas en redes sociales por comentarios considerados machistas: se hizo viral una escena donde proponía que las mujeres comieran porciones más pequeñas para que los hombres recibieran más comida.

La frase "Las niñas podemos comer la porción más pequeña para que los hombres coman más" le costó una ola de memes y cuestionamientos por perpetuar estereotipos de género en pleno siglo XXI.

RUPTURA CON EMILIO OSORIO

Por si fuera poco, Leslie Gallardo volvió a acaparar titulares recientemente tras confirmar su ruptura con Emilio Osorio, hijo de la controvertida Niurka Marcos. La relación, que se rumoraba inestable desde hacía meses, terminó entre indirectas y declaraciones explosivas.

Leslie no dudó en decir a medios y fans que Emilio "no era tan fuerte como muchos creían" y dejó entrever que su relación le trajo más conflictos que alegrías, rematando con una frase lapidaria: "Me di cuenta que era mejor sola que mal acompañada".

Polémica, estrategia o simple personalidad irreverente, Leslie Gallardo ha demostrado que su nombre genera conversación, para bien o para mal.

Ahora, fuera de MasterChef Celebrity, queda por ver en qué nuevo proyecto de reality aparecerá y si esta vez logrará limpiar su imagen... o seguir encendiendo la mecha del escándalo.