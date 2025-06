Belinda lanza "Heterocromía", ¿indirecta para uno de sus ex? Conoce la letra completa

Después de varios años sin presentar un álbum de estudio nuevo, Belinda ha regresado con un nuevo proyecto denominado "Indómita", una producción que deja atrás el estilo pop y que ahora se arriesga realizando la fusión de trap y corridos tumbados.

El primer sencillo "Cactus" ya había dado de qué hablar al ser interpretado como una indirecta hacia Christian Nodal, sin embargo, ahora los reflectores están sobre "Heterocromía", una canción cargara de referencias personales que podría no estar dedicada a Nodal, sino a otro de sus ex y no precisamente a Lupillo Rivera.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA HETEROCROMÍA?

La pista parece apuntar a Gonzalo Hevia Baillère, empresario mexicano y heredero del Palacio de Hierro, quien fue vinculado sentimentalmente con Belinda. Entre las claves que señalan al empresario están frases como:

"Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una misma fisonomía. Bien alzadito, y con la mente tan vacía"

Además, Hevia posee una condición ocular llamada heterocromía, en la que los ojos tienen diferentes colores. La mención de un "palacio" en la canción también ha sido interpretada como una referencia directa al Palacio de Hierro, uno de los símbolos más asociados con su familia.

Aunque los rumores sobre Christian Nodal siguen presentes en cada lanzamiento de Belinda, los seguidores de la cantante coinciden esta vez: Heterocromía tiene otro destinatario.

LETRA COMPLETA DE "HETEROCROMÍA" – BELINDA

Qué cinismo juzgándome a mí

Cuando todo lo que decías era el reflejo de ti mismo, fuiste un atraso

Vas a conocer el verdadero amor el día que tu corazón lo partan en mil pedazos

Lo que te choca, te checa, por ser real y verdadero

Mi ropa mandaste en bolsa porque eres el basurero

Tanto sufrimiento me hizo el corazón de acero

Y empecé mi vida desde cero

Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Qué antigua tu filosofía

Me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Me vendiste una p... fantasía

Solo jugabas al golf, bebiendo de tu Aperol

En busca de una aprobación, vestido de Loro Piana

Ya no te amo, cuando antes en ti confiaba

A pesar que mucho flow te faltaba

No es V de Vendetta, es B de Belinda

Habla de un diseño y verás que la vida te ching...

Me puse más diosa desde que tú te alejaste

Atacaste tanto a la reina, que yo te di jaque mate

Vives stalkeando y el algoritmo lo sabe

¿Qué sería de ti sin tu GHB?

Sería´ un pen... ALV

Te crees más y tu ego fácil lo leo

Pero un Escorpio nunca va a poder con un Leo

Todavía me acuerdo que le dijiste a tu familia

Que tú estás de inclusión conmigo (What?)

Mientras más lo pienso, más yo me río

Te la das de mirrey

Pero ese clasismo está más oxidado que una armadura del siglo XVI

Del siglo XVI, hey

Gracias a Dios no conocí a mi exsuegra

Que no soy de alcurnia, y de pronto se altera

Quiero vivir a mi manera y que la gente diga lo que quiera

Tú eres old money, te dicen "Bunny"

Y si supieran que, la neta, no eres funny

Tú eres old money, te dicen "Bunny"

Y tu palacio me lo paso por el booty