Falleció Robert Redford, leyenda de Hollywood y fundador del Festival de Sundance

El mundo del cine despide a Robert Redford, uno de los actores y directores más influyentes de la historia del séptimo arte. La estrella de Hollywood falleció este martes a los 89 años en su casa de Utah, mientras dormía, según confirmó su representante a medios estadounidenses.

UNA VIDA DEDICADA AL CINE

Nacido en Santa Mónica, California, en 1936, Redford inició su camino artístico con estudios de pintura antes de ingresar a la Academia Estadounidense de Arte Dramático. Debutó en Broadway en 1959 y pocos años después se abrió paso en el cine con títulos como Inside Daisy Clover, This Property is Condemned y Descalzos en el parque, esta última junto a Jane Fonda.

Su carisma y talento lo convirtieron rápidamente en uno de los actores más solicitados de Hollywood en los años setenta. Películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid, donde interpretó al mítico Sundance Kid junto a Paul Newman, lo catapultaron a la fama internacional. Este personaje inspiraría años más tarde el nombre del festival que fundó para impulsar el cine independiente.

EL LEGADO DEL SUNDANCE

Redford no solo brilló frente a las cámaras, también dejó huella como director. Su debut detrás de escena con Ordinary People en 1980 le valió cuatro premios Oscar, incluido el de mejor película. Más adelante dirigió obras como A River Runs Through It, Quiz Show y The Milagro Beanfield War, consolidando una trayectoria respetada tanto en lo artístico como en lo social.

En 1979 creó el Sundance Institute, institución que dio origen al Festival de Sundance, hoy considerado la mayor vitrina para el cine independiente en Estados Unidos. Gracias a esta plataforma, nuevas generaciones de cineastas encontraron un espacio para mostrar su trabajo y redefinir la industria.

En 2014 la revista Time lo bautizó como "el padrino del cine independiente", título que refleja su impacto más allá de la taquilla.

RECONOCIMIENTOS Y ÚLTIMOS AÑOS

A lo largo de su carrera recibió numerosos premios, entre ellos un Oscar honorífico en 2002, la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. También fue distinguido con la Legión de Honor francesa.

En sus últimos años continuó trabajando en cine con títulos como All is Lost, The Old Man & The Gun y participaciones en el universo Marvel interpretando a Alexander Pierce en Captain America: The Winter Soldier y Avengers: Endgame.

UN HOMBRE COMPROMETIDO

Además de su carrera artística, Redford dedicó gran parte de su vida al activismo ambiental y los derechos civiles, siendo una voz constante en defensa de la naturaleza y la igualdad.

Robert Redford deja un legado imborrable en la historia del cine y la cultura mundial, no solo como una de las grandes estrellas de Hollywood, sino como un creador que abrió caminos para que otros pudieran contar sus historias.