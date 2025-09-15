La Casa de los Famosos: ¿por qué ya no habrá prueba del líder?

La Casa de los Famosos México entra en su fase decisiva y este lunes 15 de septiembre se llevó a cabo la última Prueba del Líder de la temporada. El ganador en esta ocasión fue Abelito quien obtuvo inmunidad y acceso exclusivo a la suite, donde estará acompañado de Aldo de Nigris, marcando el cierre de este beneficio en el reality show.

Durante la pregala de ViX, Odalys Ramírez y Diego de Erice anunciaron que esta será la última semana con líder, ya que el formato cambiará de cara a la recta final del programa.

A partir de la siguiente semana, la Prueba del Líder será reemplazada por la Prueba del Primer Finalista, un nuevo desafío que definirá al primer habitante en asegurar su lugar en la gran final.

Este cambio marca el inicio de la etapa final de La Casa de los Famosos México, elevando la tensión entre los concursantes y acercando al público al desenlace del exitoso reality.

ALEXIS RECIBE A SU ESPOSA

En una dinámica inesperada, Alexis Ayala participó en la caja de la tentación donde su esposa apareció dentro de una vitrina cerrada. Ella mostró un letrero en el que decía que la llave para poder verla estaba en el confesionario.

El actor corrió hasta allá y al llegar La Jefa le indicó que para poder tomar la llave y estar con su esposa cinco minutos debía dar seis puntos en la próxima nominación a uno de sus compañeros.

Alexis Ayala dio los seis puntos a Aldo, bajo el argumento de que lo considera una persona fuerte. Cabe resaltar que, por una razón que no se explicó, solo tenía opción de dar puntos a Aarón, Aldo y Abelito, pero este último ya tenía inmunidad.