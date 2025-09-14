  • 24° C
Farándula

La votación estuvo bastante reñida; sin embargo, al final fue el público el que determinó quien abandonaba el reallity show

Sep. 14, 2025
Elaine Haro es la séptima eliminada de la Casa de los Famosos México

La noche de este domingo 14 de septiembre, el país entero volvió a estar a la expectativa con la eliminación de La Casa de los Famosos México, edición 2025.

Y es que este día, un integrante más tendría que abandonar el lugar que por casi dos meses se volvió su hogar, donde compartió su día a día con otras celebridades.

EL SÉPTIMO ELIMINADO DE LCDLF MÉXICO 2025

Ahora bien, los nominados tenían los pelos de punta; sin embargo, el público fue quien determinó con sus votos quién salía del reallity show, y Elaine Haro, del equipo Noche, fue la menos favorecida.

En la terna de eliminación estaban considerados seis habitantes, y fueron: Elaine Haro, la única mujer; Shiky, Aarón Mercury, Aldo De Nigris, Abelito y Alexis Ayala.

Sin embargo, el conteo no le favoreció y la única chica de la terna tuvo que decir adiós a sus compañeros.

Cuando se presentó en el foro, fue recibida con gran aplauso y por la conductora Galilea Montijo, quien detalló que tras el conteo de votos y luego de una reñida votación, Elain fue la designada para salir de la contienda.

Edel Osuna
