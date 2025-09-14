Elaine Haro es la séptima eliminada de la Casa de los Famosos México

La noche de este domingo 14 de septiembre, el país entero volvió a estar a la expectativa con la eliminación de La Casa de los Famosos México, edición 2025.

Y es que este día, un integrante más tendría que abandonar el lugar que por casi dos meses se volvió su hogar, donde compartió su día a día con otras celebridades.

EL SÉPTIMO ELIMINADO DE LCDLF MÉXICO 2025

Ahora bien, los nominados tenían los pelos de punta; sin embargo, el público fue quien determinó con sus votos quién salía del reallity show, y Elaine Haro, del equipo Noche, fue la menos favorecida.

En la terna de eliminación estaban considerados seis habitantes, y fueron: Elaine Haro, la única mujer; Shiky, Aarón Mercury, Aldo De Nigris, Abelito y Alexis Ayala.

Sin embargo, el conteo no le favoreció y la única chica de la terna tuvo que decir adiós a sus compañeros.

Cuando se presentó en el foro, fue recibida con gran aplauso y por la conductora Galilea Montijo, quien detalló que tras el conteo de votos y luego de una reñida votación, Elain fue la designada para salir de la contienda.