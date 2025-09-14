Filtran al posible expulsado de este domingo en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 3 vive un momento clave en su séptima gala de eliminación, y aunque la producción suele mantener en total hermetismo el nombre del participante que abandona el reality, en redes sociales comenzó a circular la supuesta filtración del próximo expulsado.

TENSIÓN EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO

Este domingo 14 de septiembre, la casa más polémica del país se prepara para despedir a uno de sus habitantes tras semanas de rivalidades, alianzas fracturadas y estrategias cada vez más evidentes.

El ambiente dentro del encierro ha cambiado drásticamente. Lo que comenzó como un juego de complicidades y silencios estratégicos ahora se transformó en un campo de confrontaciones abiertas.

El cuarto Día, que en algún momento dominó el reality, se desmoronó hasta quedar únicamente con tres integrantes: Dalílah Polanco, Guana y Shiki. Mientras tanto, el cuarto Noche ha logrado imponerse con un aire de confianza que irrita a sus adversarios.

En esta ocasión, los nominados que se enfrentan al veredicto del público son Elaine Haro, Shiki, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Abelito y Aldo de Nigris.

Una lista que refleja la diversidad de perfiles dentro del reality: desde figuras consolidadas como Ayala, hasta jóvenes con fuerte arrastre digital como Aarón y Elaine. Sin embargo, los sondeos en línea parecen anticipar un desenlace inesperado.

¿QUIÉN SERÍA EL PRÓXIMO EXPULSADO DE LCDLFM ESTE DOMINGO?

De acuerdo con encuestas virales en redes sociales, que han superado los 113 mil votos, Elaine Haro sería la más vulnerable al acumular apenas un 10 % de apoyo. Shiki, en contraste, lidera con un 31% de respaldo, seguido de Aldo (19%), Aarón (16%) y Abelito (12%).

Aunque no hay confirmación oficial, la supuesta filtración coincide con estos porcentajes y apunta a Elaine como la próxima eliminada, lo que ha generado intensos debates entre los fans. La tensión no solo se vive dentro de la casa, sino también fuera de ella.

La audiencia sabe que cada expulsión redefine las estrategias y reacomoda el tablero rumbo a la recta final. Lo que parecía una permanencia segura puede esfumarse en cuestión de minutos, y los favoritismos cambian domingo tras domingo.

Si la filtración resulta cierta, la salida de Elaine marcaría un punto de quiebre en la competencia, al ser una de las participantes con mayor presencia juvenil y momentos virales en la temporada. Lo cierto es que, más allá del nombre, la gala promete emociones fuertes, reacciones inesperadas y la confirmación de que en La Casa de los Famosos México nada está escrito.