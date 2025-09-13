Premios Emmys 2025: Horarios y dónde ver en vivo la ceremonia desde México

Los Premios Emmy 2025 llegan este domingo 14 de septiembre con su edición número 77, retomando el calendario tradicional tras la edición atípica del año pasado. La gala reunirá a lo más destacado de la pantalla chica en una noche que promete glamour, emoción y muchas sorpresas.

El encargado de conducir la ceremonia será el comediante y actor Nate Bargatze, conocido por su estilo de humor limpio y su carisma en el stand-up. El evento se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, donde se darán cita las estrellas y los equipos detrás de las producciones nominadas.

Entre los títulos que acaparan reflectores en esta temporada 2024-2025 destacan "Adolescence", "Severance" y "The White Lotus", que competirán por la estatuilla dorada en varias de las principales categorías.

¿EN QUÉ HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO LOS EMMY 2025 DESDE MÉXICO?

En el territorio mexicano, los espectadores podrán seguir la ceremonia en dos opciones:

En el territorio mexicano, los espectadores podrán seguir la ceremonia en dos opciones:

la cobertura arranca a las 17:00 horas con el programa Punto de Encuentro, conducido por Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky, que incluirá entrevistas y detalles de la alfombra roja. Posteriormente, a las 18:00 horas, comenzará la premiación con doblaje al español. HBO Max (streaming): con una membresía desde 149 pesos, los usuarios tendrán acceso tanto a la alfombra roja como a la transmisión en vivo de la ceremonia en los mismos horarios. Además, la plataforma contará con la opción de verlo en retransmisión o bajo demanda.

Desde México, la premiación se podrá disfrutar en estos horarios:

Alfombra roja : 17:00 horas (tiempo del centro de México ).

: 17:00 horas (tiempo del centro de ). Ceremonia de premiación: 18:00 horas.

18:00 horas. Duración estimada: hasta las 21:00 horas.

Este año, la premiación coincidirá con los festejos patrios en México, por lo que la retransmisión y la opción on demand resultan ideales para quienes prefieran disfrutar del evento tras la celebración del Grito de Independencia.