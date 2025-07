Mexicanos Diego Luna y Emmanuel Lubezki nominados a los Premios Emmy 2025

Los Premios Emmy 2025 ya tienen a sus nominados, y entre ellos, dos mexicanos figuran con fuerza: el actor Diego Luna y el cinefotógrafo Emmanuel “El Chivo” Lubezki, quienes fueron reconocidos por su trabajo en las series Andor y Disclaimer, respectivamente.

La producción de Andor, protagonizada por Luna, sumó un total de 14 nominaciones, incluyendo categorías clave como Guión Destacado, Dirección, Banda Sonora Original, Efectos Visuales y Vestuario de Ciencia Ficción.

Aunque el actor no fue nominado en la categoría de Mejor Actor en Serie Dramática, su papel como Cassian Andor ha sido central para el reconocimiento de esta entrega del universo Star Wars.

La serie de Disney+ competirá por el galardón a Mejor Serie Dramática, una de las categorías más reñidas de la edición, enfrentando a títulos como Severance (Apple TV+, 27 nominaciones), The White Lotus (HBO Max, 23), The Last of Us (HBO Max, 16), The Pitt (HBO Max, 13), Paradise (Hulu, 4), Slow Horses (Apple TV+, 5) y The Diplomat (Netflix, 2).

¿QUÉ SON LOS PREMIOS EMMY?

Los Premios Emmy son los galardones más prestigiosos que se otorgan a lo mejor de la televisión estadounidense. Son el equivalente televisivo de los Oscar (cine), los Grammy (música) y los Tony (teatro).

Desde 1949, los Emmy reconocen la excelencia en diversas categorías que incluyen actuación, dirección, escritura, producción y aspectos técnicos, tanto en series como en programas especiales.

SELLO MEXICANO EN LA CINEMATOGRAFÍA

En el apartado técnico, otro mexicano dejó huella, Emmanuel Lubezki, nominado a la Mejor Cinematografía en Serie Limitada, Antológica o Película por su trabajo en Disclaimer, dirigida por Alfonso Cuarón. Lubezki comparte crédito con el francés Bruno Delbonnel en esta producción de Apple TV+ basada en la novela de Renée Knight.

Disclaimer es protagonizada por Cate Blanchett y cuenta la historia de una reconocida periodista que descubre que un libro anónimo revela un secreto oscuro de su pasado.

MÁS PRESENCIA LATINA EN LOS EMMY

El talento latino continúa marcando presencia. El chileno Pedro Pascal fue nominado como Mejor Actor en Serie Dramática por su papel en The Last of Us, mientras que el español Javier Bardem figura como Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada por su interpretación del temido José Menéndez en Monsters, de Netflix.

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 se celebrará el próximo 14 de septiembre, con la expectativa de una noche en la que el talento mexicano y latinoamericano podría hacer historia en la televisión internacional.

Lista de nominados Premios Emmy 2025

Mejor serie de comedia:

'Abbott Elementary'.

'The Bear'.

'Nobody Wants This'.

'Hacks'.

'Only Murders In The Building'.

'Shrinking'.

'What We Do in the Shadows'.

'The Studio'.

Mejor serie de drama:

'Andor'.

'The Diplomat'.

'The Last of Us'.

'Paradise'.

'The Pitt'.

'Severance'.

'Slow Horses'.

'The White Lotus'.

Mejor serie limitada:

'Adolescence'.

'Dying for Sex'.

'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story'

'The Penguin'.

'Black Mirror'.

Mejor actor en una serie de comedia:

Adam Brody ('Nobody Wants This').

Seth Rogen ('The Studio').

Jason Segel ('Shrinking').

Martin Short ('Only Murders in the Building').

Jeremy Allen White ('The Bear').

Mejor actriz en una serie de comedia:

Kristen Bell ('Nobody Wants This').

Quinta Brunson ('Abbott Elementary').

Ayo Edebiri ('The Bear').

Jean Smart ('Hacks').

Uzo Aduba ('The Residence').

Mejor actor en una serie de drama:

Sterling K. Brown ('Paradise').

Gary Oldman ('Slow Horses').

Pedro Pascal ('The Last of Us').

Adam Scott ('Severance').

Noah Wyle ('The Pitt').

Mejor actriz en una serie de drama:

Kathy Bates ('Matlock').

Britt Lower ('Severance').

Bella Ramsey ('The Last of Us').

Keri Russell ('The Diplomat').

Sharon Horgan ('Bad Sisters').

Mejor actor en una serie limitada:

Colin Farrell ('The Penguin').

Stephen Graham ('Adolescence').

Brian Tyree Henry ('Dope Thief').

Cooper Koch ('Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story').

Jake Gyllenhaal ('Presumed Innocent').

Mejor actriz en una serie limitada:

Cate Blanchett ('Disclaimer').

Cristin Milioti ('The Penguin')

Michelle Williams ('Dying for Sex')

Meghann Fahy ('Sirens').

Rashida Jones ('Black Mirror').

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Liza Colón-Zayas ('The Bear').

Hannah Einbinder ('Hacks').

Kathryn Hahn ('The Studio').

Janelle James ('Abbot Elementary').

Catherine O'Hara ('The Studio').

Sheryl Lee Ralph ('Abbot Elementary').

Jessica Williams ('Shrinking').

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Ike Barinholtz ('The Studio').

Colman Domingo ('The Four Seasons').

Harrison Ford ('Shrinking').

Jeff Hiller ('Somebody Somewhere').

Ebon Moss-Bachrach ('The Bear').

Michael Urie ('Shrinking').

Bowen Yang ('Saturday Night Live').

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Patricia Arquette ('Severance').

Carrie Coon ('The White Lotus').

Katherine LaNasa ('The Pitt').

Julianne Nicholson ('Paradise').

Parker Posey ('The White Lotus').

Natasha Rothwell ('The White Lotus').

Aimee Lou Wood ('The White Lotus').

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Zach Cherry ('Severance').

Walton Goggins ('The White Lotus').

Jason Isaacs ('The White Lotus').

James Marsden ('Paradise').

Sam Rockwell ('The White Lotus').

Tramell Tillman ('Severance').

John Turturro ('Severance').

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Javier Bardem ('Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story').

Bill Camp ('Presumed Innocent').

Owen Cooper ('Adolescence').

Rob Delaney ('Dying for Sex').

Peter Sarsgaard ('Presumed Innocent').

Ashley Walters ('Adolescence').

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty ('Adolescence').

Ruth Negga ('Presumed Innocent').

Deirdre O'Connell ('The Penguin').

Chloe Sevigny ('Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story').

Jenny Slate ('Dying for Sex').

Christine Tremarco ('Adolescence').