Carlos Quirarte denuncia amenazas de muerte previo a la semifinal de Masterchef Celebrity ¿Cuál es el motivo?

Carlos Quirarte, conductor y actual participante de MasterChef Celebrity Generaciones 2025, reveló recientemente haber sido víctima de amenazas de muerte en redes sociales, ¿Cuál es el motivo de esto?

ELIMINACIÓN DE RAFA POLINESIO

En entrevista para TVNotas, el también presentador de Venga la Alegría lamentó el nivel de agresividad al que ha escalado el fanatismo digital, señalando que algunos seguidores han traspasado los límites de la crítica para caer en actos de intimidación.

“Me han llegado amenazas de muerte y en las que dicen que quieren terminar con mi carrera. Todo por la frustración de que su ídolo no llegó hasta donde ellos imaginaron. Buscan culpables. Soy participante y no juez. Yo no saco ni quito a nadie”, declaró Quirarte, dejando en claro que no tiene poder sobre las decisiones del jurado.

El momento que desató la controversia fue cuando Quirarte ofreció a Rafa un caldo de puchero en una de las dinámicas del programa, situación que muchos interpretaron como un gesto que lo perjudicó directamente y que lo llevó a su eliminación.

A pesar del hostigamiento, el conductor aseguró mantenerse sereno y enfocado: “No me lo tomo personal. Sé que es frustración por parte del público. Intentan amedrentar psicológicamente a quien no les cae bien. Obvio estoy alerta en todo momento. No me arrepiento de nada”.

RIVALIDAD CON PLUTARCO HAZA

También abordó su supuesta rivalidad con el actor Plutarco Haza, quien fue eliminado recientemente. Según Quirarte, esa tensión fue parte natural de la competencia.

“La supuesta rivalidad que tuvimos no solo era de nosotros dos, sino de todos contra todos”, comentó, explicando que desde el inicio fue considerado un competidor fuerte.

LISTA FILTRADA DE ELIMINADOS DE MASTERCHEF CELEBRITY GENERACIONES

A la polémica se suma la filtración de una lista en redes sociales que detalla las eliminaciones desde la semana 12 hasta la gran final, la cual ha coincidido con lo transmitido hasta ahora, incluyendo la reciente salida de Herly.

Dicha lista, difundida por la cuenta La Tía Sandra en X, ha generado especulación sobre el desenlace del reality, especialmente después de que el periodista Alex Kaffie asegurara que, según fuentes de TV Azteca, Carlos Quirarte será el ganador de esta edición.

Por ahora, la producción de MasterChef Celebrity no ha confirmado ni desmentido estas versiones, y se espera que, como en temporadas anteriores, se graben múltiples finales para evitar filtraciones definitivas.

Mientras tanto, Quirarte continúa en competencia, enfrentando tanto la presión de los fogones como la de las redes sociales.