Esta es la miniserie de Netflix favorita de Quentin Tarantino

Quentin Tarantino, conocido por su pasión por el cine clásico y su estilo inconfundible en la pantalla grande, sorprendió recientemente al revelar cuál es su miniserie favorita dentro del catálogo de Netflix.

Aunque el director ha sido siempre un firme defensor del cine en salas y de los formatos tradicionales, eso no le impidió rendirse ante una propuesta que, según él, no tiene rival.

Durante una entrevista retomada por Far Out Magazine, el cineasta estadounidense fue claro: "Mi serie favorita, que no tiene competencia, es 'La maldición de Hill House'". Esta producción, dirigida por Mike Flanagan y estrenada en 2018, dejó una huella profunda no solo en los fans del género, sino también en figuras tan influyentes como Tarantino.

EL FENÓMENO DE LA MALDICIÓN DE HILL HOUSE

La serie, basada libremente en la novela de Shirley Jackson, relata la historia de cinco hermanos marcados por la experiencia de haber crecido en una casa embrujada. El suicidio de la hermana menor los obliga a reunirse ya en su etapa adulta, enfrentando juntos los recuerdos y traumas que creían haber dejado atrás.

Con una mezcla de terror psicológico, drama familiar y un notable uso de efectos visuales, la miniserie logró reinventar el clásico del horror. Incluso fue elogiada por Stephen King, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Normalmente no me importa este tipo de revisionismo, pero esto es genial. Casi la obra de un genio, de verdad. Creo que Shirley Jackson lo aprobaría".

LA RELACIÓN DE TARANTINO CON LA TELEVISIÓN

Aunque su nombre siempre se asocia con el cine, Tarantino ha tenido ciertos acercamientos a la pantalla chica. En 1995, dirigió un episodio de la primera temporada de ER (conocida en Latinoamérica como Sala de Urgencias), titulado "Motherhood". Este proyecto nació gracias a una sugerencia de George Clooney, quien trabajaba con Tarantino en Del crepúsculo al amanecer. El episodio fue un éxito en audiencia.

Años más tarde, en 2005, también dirigió dos episodios de CSI: Crime Scene Investigation, demostrando que, si bien su mundo es el cine, Tarantino no le hace el feo del todo a la televisión.

UNA MINISERIE QUE ROMPE CON LOS PREJUICIOS

Para un director que evita las plataformas de streaming y defiende las experiencias cinematográficas tradicionales, que Tarantino haya destacado a La maldición de Hill House como su favorita no es menor.

Habla de una producción capaz de trascender formatos, géneros y generaciones, atrapando incluso a quienes se consideran guardianes del cine clásico.

Sin duda, esta miniserie ha sabido ganarse un lugar especial en la historia reciente del terror televisivo, y ahora también, en la mente de uno de los cineastas más influyentes del siglo XXI.